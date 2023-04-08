جوجل “Google” تعمل على تمكين تقنية WebGPU لألعاب المتصفّحات الجيل القادم على Chrome

أعلنت شركة Google أنها تعمل على تمكين تقنية WebGPU على مُتصفحها جوجل Chrome، وهي واجهة برمجة تطبيقات مصممة لتمنح تطبيقات الويب وصولًا أكبر إلى قدرات بطاقة الرسومات الخاصة بالمستخدم، وسيتم تمكينها بشكل افتراضي في Chrome 113.

ومن المقرر إطلاق هذا الإصدار بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الآن، وسيتوفر WebGPU على أجهزة Windows التي تدعم Direct3D 12 وأجهزة macOS وأجهزة ChromeOS التي تدعم Vulkan.

تعتبر WebGPU تقنية رائدة لألعاب المتصفّحات الجيل القادم التي تتيح للمطورين تحقيق نفس مستوى الرسومات بكود أقل بكثير مع توفير أكثر من ثلاثة أضعاف التحسينات في استنتاج نموذج التعلّم الآلي، وهذا الاختراق مهم بشكل خاص في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يفتح آفاقًا لتطبيقات التعلّم الآلي المتقدّمة التي تستفيد من الأجهزة المحلية.

تسمح تقنية WebGPU أيضًا للمطورين بإنشاء ألعاب أفضل مظهرًا لمتصفّحك، على سبيل المثال، يحتوي Babylon.js بالفعل على عرض توضيحي مذهل يمكن تشغيله على Chrome Beta.

وصفت Google إصدار هذا الشهر بأنه مكوّن أساسي للتحديثات والتحسينات المستقبلية، مع توقعات لميزات رسومات أكثر تقدّمًا ووصول أعمق إلى نوى المظهر، كما يمكن للمطورين أن يتطلعوا إلى تحسينات في تطوير المحتوى الذي يعمل على WebGPU.

تم تطوير هذه الواجهة البرمجية في

عام 2017، وهي ليست حصرية للمتصفح Chrome، ومن المتوقع إطلاقها أيضًا في Firefox و Safari أيضًا، وتعمل Google على توسيع تطبيقها لدعم مزيد من أنظمة التشغيل بما في ذلك Linux و Android.

في أخبار أخرى متعلقة بـ Chrome، أعلنت Google يوم الأربعاء عن خططها لتسريع إصدارات المتصفح في المستقبل، في حين يظل جدول الإصدارات الثابتة دون تغيير، ويهدف Google إلى تجميد الميزات في وقت لاحق، مما يقلل من الوقت بين توقف المطوّرين عن إضافة ميزات جديدة إلى التطبيق وتلقي التحديث الجماهيري، ومن المتوقع أن يسهل هذا التغيير عملية التطوير المُرتقبة على جوجل كروم.