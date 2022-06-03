جوجل Google تعلن دمج تطبيقات التواصل والمحادثة في تطبيق واحد

بعد تجرِبة شركة جوجل Google الرائدة في مجال التقنية من قبل في عملية دمج تطبيقات المحادثة والتواصل الاجتماعي عندما دمجت من قبل تطبيق Google Meet المتواجد حاليا وتطبيق Google Chat الذي كان يستخدم سابقا في المحادثات الكتابية وتم دمجة حاليا في تطبيق Google Meet النسخة المتواجدة حاليا.

فقد قررت مؤخرا شركة جوجل Google تكرار تلك التجربة ثانية من خلال دمج تطبيقات المراسلة والمكالمات الفيديو تطبيق Google Meet وتطبيق Google Duo ودمج الميزات والخصائص بكل منهم في تطبيق Google Meet الخاص بإدارة الاجتماعات عبر تقنية الفيديو.

وتأمل شركة جوجل أن تضم نسخة التطبيق الجديدة على كل الخصائص التي يحتاجها المستخدم في كل أنواع التواصل في الحياة اليومية سواء في العمل أو في الحياة الشخصية أو مع الأصدقاء والأهل، وسوف تجمع شركة جوجل من خلال ذلك التطبيق بين استخدام حساب الجيميل Gmail الخاص بالمستخدم أو باستخدام أرقام الهواتف اسم مستخدم للدخول إلى التطبيق أو كجهة اتصال بمستخدم آخر.

ومن المتوقع أن يتوفر النسخة الجديدة من تطبيق Google Meet في نهاية هذا العام بالشكل الجديد والميزات الجديدة مع توجه شركة جوجل إلى الاحتفاظ بالنسخة الحالية كتطبيق منفرد وتغيير اسمه إلى تطبيق Meet Original حتى يتم إيقافه في وقت لاحق لم تحدده بعد شركة جوجل.

ومن أهم الأسباب التي دفعت شركة جوجل إلى التفكير في تلك الخطوة هو تنامي عدد مستخدمي تطبيق الاجتماعات Google Meet في الفترة الأخيرة في الأعمال التجارية والشركات الكبيرة والناشئة أيضا وخصوصا في فترة انتشار وباء كورونا ساعد الشركات كثيرا في تنفيذ إجراءات التباعد مع ضمان سير الأعمال بالشكل الطبيعي.