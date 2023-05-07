كشفت أحدث التقارير أن تطبيق رسائل جوجل يختبر ميزة الرد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذلك بإطلاق ميزة جديدة وهي ميزة الرد بالكتابة إلكترونياً، وستكون الردود مناسبة لسياق الحديث باستخدام ميزة الكتابة الذكية تحت مسمى التطوير التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي.

ميزة الرد بواسطة الذكاء الاصطناعي

وتشير التقارير إلى إضافة جوجل لميزة جديدة في رسائل جوجل وهي إمكانية الرد على الرسائل باستخدام أدوات الكتابة الذكية، وأنها ستضيف الميزة للنسخة التجريبية أولاً، ثم الحصول عليها بعد تطبيقها من خلال إعدادات التطبيق، وتتميز هذه الميزة الجديدة بما يلي:

تقوم الخدمة بطرح بعض الاقتراحات المناسبة للرد على الرسائل الواردة للمُستخدِم.

تعرض فيها أساليب متنوعة للرد سواء أسلوب عشوائي أو باللغة الفصحى أو على طريقة الأشعار الغنائية وغيرها.

ومن خلال هذه الخدمة يسهل التحكم في طبيعة الردود بعد قراءة الرسائل واعتماد الأسلوب المناسب الذي يرغب فيه المُستخدِم، ثم يتم اكتمال الرد بنفس الأسلوب من قِبَل خدمة الذكاء الاصطناعي.

تفعيل ميزة Magic compose

مع العلم أنه في حالة أن المُستخدِم ليس لديه رد مناسب، فبمجرد عرض النص على الأداة فإنها تقوم بتفعيل ميزة Magic compose التي تعمل على وضع العديد من الاقتراحات والأساليب المتنوعة، وعلى المُستخدِم الاختيار منها.

وبالرغم من أن رسائل جوجل تحتوي على Smart reply إلا أن ميزة Magic compose تتفوق عليها لأنها تعتمد على تحديد الأسلوب الذي يرغب المُستخدِم في استكمال رسالته من خلاله.