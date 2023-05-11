جوجل تُعلن عن ميزة جديدة مذهلة لزيادة الخصوصية وإخبار المستخدمين عند تسريب الإيميلات

أعلنت شركة جوجل عملاق التكنولوجيا الأمريكية في مؤتمرها Google I / O، عن واحدة من أفضل وأهم مميزاتها من أجل زيادة الخصوصية والأمان المخصصة لحسابات مستخدمي الشركة خلال الفترة القادمة، حيث تمكن تلك الميزة من فحص مواقع الإنترنت المظلم والمعروفة بـ”الدارك ويب”، وذلك لمعرفة إذا كان بريدك الإلكتروني قد تم تسريبه.

جوجل وميزة تقرير الإنترنت المظلم

من جانبه أشار الموقع التقني The Verge أن ميزة “تقرير الإنترنت المظلم” المذهلة، سوف تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما أن الميزة سوف تشق طريقها أيضاً في عدد من الدول الأخرى، حيث تعمل الشركة الأمريكية على طرح الميزة عالمياً خلال الفترة القادمة.

من المقرر أن تقوم الميزة المذهلة “تقرير الإنترنت المظلم” التي سوف تطرحها شركة جوجل، إذا ما تم نشر عنوان بريدك الإلكتروني الخاص بك أو الإيميل على شبكة الإنترنت، كما أنها سوف تقدم عدد من النصائح الهامة بشأن الخطوات التي يجب على المستخدمين اتباعها من أجل تعزيز الأمان على الإنترنت.

غالباً ما يتم بيع المعلومات والبيانات الشخصية من قبل المحتالين ومقرصني النت، مثل عناوين البريد الإلكتروني وغيرها عبر الإنترنت المظلم، وذلك بعد سرقتها نتيجة لانتهاكات وسرقة البيانات الذي يكون المستخدم قد سجل فيها.

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إرسال تنبيهات تحذيرية

سيقوم مدير كلمات المرور المدمج في متصفح كروم بإرسال عدد من التنبيهات والإشعارات التحذيرية من أجل حماية البيانات عند حدوث اختراقات أو تهديد بسرقة البيانات، وسوف يكون ذلك تكاملاً مع الميزة الجديدة “تقرير الإنترنت المظلم”.