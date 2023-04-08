جوجل في طريقها لإضافة روبوت Bard إلى محرك البحث الخاص بها لإجراء محادثات تفاعلية وتحسين جودة البحث

تعد شركة ألفابت المالكة لـ “جوجل” واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والإنترنت، وتسعي دائماً إلى تطوير خدماتها وتحسينها بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين، ولمواكبة التطور التكنولوجي الذي يسيطر على العالم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، وفي إطار التطوير قررت مؤخرا جوجل استخدام روبوت Bard الخاص بها، والتي تعمل على تطويره منذ فترة، داخل محرك البحث الخاص بها، وذلك لتحسين جودة النتائج التي يعرضها للمستخدمين.

وقد اعلن “سوندار بيتشاي” الرئيس التنفيذي لشركة جوجل خلال لقاء صحفي أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الشركة تعتزم إضافة روبوت الذكاء الاصطناعي التخاطبي الخاص بها والذي يدعي باسم بارد، إلى محرك البحث الخاص بها، مشيراً إلى ان الذكاء الاصطناعي قد حقق تقدم ملحوظ في جميع المجالات، مؤكداً ان تلك الاضافة الجديدة سوف تكون قادره على تعزيز قدرة محرك بحث جوجل.

مميزات اضافة روبوت Bard إلى محرك البحث جوجل

كما صرح بيتشاي خلال اللقاء ان تلك الخطوة سوف تقوم بتعزيز نتائج البحث، والتي تضمن للمستخدم الوصول الى المعلومات بشكل سهل وسلس، موضحا أن الروبوت مدعم بنماذج لغوية كبيرة، والتي تتيح للمستخدم من إجراء حوار تفاعلي مع “Google Bard”، وامكانية طرح الاسئلة في مختلف المجالات، والممتع في الأمر بأن بارد سوف يتفاعل مع اسئلة المستخدمين في سياق عملية البحث، ويمكن تحديد بعض أهم المميزات من اضافة روبوت Bard إلى محرك بحث جوجل في بعض من النقاط:

الحصول على إجابات واضحة في العديد من المجالات، عن طريق طرح سؤال مباشر.

الوصول إلى المعلومات بشكل سريع وسهل، وذلك بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدم من إجراء حوار تفاعلي مع بارد.

كما يمكن استخدام روبوت Bard من أجل الحصول على المساعدة في إدارة الوقت وجدولة المهام.

ولمعرفة المزيد حول روبوت الذكاء الصناعي الخاص بشركة جوجل قم بزيارة المقال التالي: “معلومات حول Google Bard واستخدماته“

واضاف بيتشاي، أن جوجل تحظى بشعبية كبيرة، وتعد الأفضل بين محركات البحث لذلك كان من الضروري جلب الذكاء الاصطناعي التخاطبي إلى محرك البحث، حتى يمكن لأكبر عدد من الناس استخدام تلك التقنية الحديثة والاستفادة منها.