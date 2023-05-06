جوجل على خطى تويتر.. رسمياً إضافة العلامة الزرقاء لـGmail

تعمل Google حاليًا على تقديم ميزة جديدة لخدمة Gmail، والتي تستهدف مساعدتك في التحقق من صحة مصدر البريد الإلكتروني الوارد إليك، وما إذا كان المرسل أصليًا أم لا، وعندما تتلقى رسالة إلكترونية من شركة قامت Google بالتحقق من هويتها، فسترى علامة زرقاء بجوار اسم الشركة في صندوق الوارد الخاص بك، وتعد هذه العلامة التي تظهر بجوار اسم الشركة في البريد الوارد مؤشرًا أكثر وضوحًا على أن المرسل شرعي.

وتم تطبيق هذه الميزة الجديدة باستخدام تحديث لتقنية تحديد الرسائل (BIMI) التي تسمح للعلامات التجارية المسجلة في BIMI بتضمين شعاراتهم المصدق عليها في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

وقد بدأت Google في اختبار BIMI في Gmail في عام 2020، وتعمل الآن على تطويرها لتضمن تحقيق المزيد من الأمان والحماية لمستخدمي Gmail.

وتعتبر العلامة الزرقاء التي تظهر بجوار اسم الشركة في صندوق الوارد مؤشرًا موثوقًا للمستخدمين، حيث يتم تأكيد صحة هوية المرسل ومصداقيته، ويتم تمييزها عن الرسائل غير المرغوب فيها والتي يتم إرسالها من مرسلين غير موثوقين.

ويمكن للمستخدمين الآن الاعتماد على هذه الميزة الجديدة في Gmail للتحقق من المرسل وضمان أن البريد الإلكتروني الذي يتلقونه يأتي من مصدر موثوق به وأصلي.

وذكرت Google في منشور على مدونتها أن المصادقة القوية للبريد الإلكتروني ستساعد المستخدمين وأنظمة البريد الإلكتروني على التعرف على الرسائل غير المرغوب فيها وإيقافها.

كما ستسمح للمرسلين بتعزيز ثقة علاماتهم التجارية، مما سيؤدي إلى زيادة الثقة في مصادر البريد الإلكتروني وتحسين تجربة المستخدمين.

ومع ذلك، ستكون هذه الميزة متاحة لجميع المستخدمين بحلول نهاية الأسبوع.