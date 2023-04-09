جوجل تُوسع خدمات Google Home لدعم المزيد من الكاميرات والأجهزة الذكية

بدأت Google بصمت في توسيع العلامات التجارية المدعومة للكاميرات الذكية في تطبيق Home، وتفيد التقارير الحديثة بأن العلامات التجارية للكاميرات الآن تشمل Reolink و TP-Link Kasa و Wyze و Yi و Tellur و Tuya و Xiaomi و Nooie.

وفقًا لموقع “9to5Google”، فإن بعض أفضل كاميرات الأمان الخارجية بدأت تظهر على صفحة “الكاميرات” في تطبيق Google Home، مثل: كاميرات Reolink، كما بدأت كاميرات TP-Link Kasa بالحصول على الدعم أيضًا.

ويبدو أن بعض كاميرات TP-Link Kasa لديها “تنبيهات صوتية”، مشابهة تمامًا لما توفره كاميرات Arlo من خلال التطبيق، كما بدأ المستخدمون على Reddit في الإبلاغ عن مجموعة أوسع من كاميرات Wyze التي توفر الدعم من خلال صفحة تدفق التطبيق، وبالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى دعم التطبيق لكاميرات Yi و Tellur و Tuya و Xiaomi و Nooie.

وقد لاحظ موقع “GHomeFrance” الفرنسي تغييرات واجهة جديدة لعدة أنواع من الأجهزة في تطبيق Google Home، وتبدأ التحسينات مع النوافذ الذكية والستائر التي لديها الآن مشغلات بشكل حبة دواء في التطبيق حتى يتمكن المستخدمون من تحديد مقدار فتح الجهاز للحصول على أشعة الشمس.

وقد بدأت واجهة التطبيق في العرض بتغييرات للتحكم في باب المرآب والفرن والسخان والمرطب، وفيما يتعلق بالأفران الذكية، بدأت الوضعيات والإعدادات الإضافية في الظهور إلى جانب المفاتيح التي يمكن للمستخدمين اعتبارها مفيدة، أما بالنسبة للتغييرات في واجهة التحكم في السخانات والمرطبات فتشمل إعدادات للوضعيات البديلة إلى جانب المفاتيح العادية للتشغيل والإيقاف.

وقد ذكر “GHomeFrance” أن دعم جهاز قص الحشائش يزداد، ويبدو أن هذه الأجهزة الخاصة الآن لديها تحكمات في تطبيق Home مشابهة للمكانس الأرضية الآلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة Matter الجديدة التي ترحب بجميع العلامات التجارية الذكية، التي لطالما كانت معتمدة من Matter، للاستخدام مع أي محور مركزي تريده، مثل تطبيق Google Home.

في نهاية العام الماضي، قامت شركة Google بإطلاق تجربة محسنة بشكل كامل لتطبيق Home على الهواتف قبل إطلاق تطبيق مخصص لنظام Wear OS قريبًا بعد ذلك، ويبدو أن شركة Mountain View ملتزمة بجعل تطبيق المنزل الذكي الخاص بها المحور المركزي الذي يحتاجه مستخدمو Android عند تجهيز منازلهم بأحدث التقنيات.