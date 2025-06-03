جوجل تُطلق AI Edge Gallery: تطبيق ذكاء اصطناعي يعمل بدون إنترنت على أندرويد

أعلنت شركة جوجل عن إصدارها التجريبي لتطبيق جديد يُدعى AI Edge Gallery، والمُخصص لأجهزة أندرويد، يتيح هذا التطبيق إمكانية تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (LLMs) مباشرة على الهاتف، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، مما يوفر خصوصية وأداءً عاليًا بشكل محلي.

متوفر عبر GitHub فقط حاليًا

رغم أن التطبيق لم يُنشر بعد على متجر Google Play، إلا أنه متاح بصيغة APK عبر منصة GitHub، كما تشير جوجل إلى نيتها توفير إصدار خاص بأجهزة iOS في وقت لاحق.

ما الفرق بين AI Edge Gallery وGemini؟

في حين يعتمد تطبيق Gemini من جوجل على الخوادم السحابية لمعالجة البيانات، يعمل AI Edge Gallery بشكل كامل محليًا على الجهاز، هذا يعني أن جميع البيانات تبقى داخل الهاتف، دون الحاجة لإرسالها إلى الإنترنت، مما يُعزز من الخصوصية بشكل كبير، على عكس Gemini وChatGPT، لا يتطلب AI Edge Gallery اتصالًا دائمًا بالإنترنت لمعالجة الأوامر.

المميزات الرئيسية داخل التطبيق

عند تثبيت التطبيق، سيجد المستخدمون واجهة مبسطة تضم ثلاث أدوات رئيسية:

🖼️ Ask Image

لتحليل الصور والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحتواها.

🧠 Prompt Lab

لإنشاء النصوص، إعادة صياغتها، تلخيصها، وحتى توليد الشيفرات البرمجية.

💬 AI Chat

للتفاعل المباشر مع نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة على الهاتف.

دعم لتشغيل نماذج متعددة محليًا

يوفّر التطبيق إمكانية تشغيل أربعة نماذج مدمجة بشكل مسبق، مع خيار استيراد نماذج أخرى عبر زر “إضافة +” في الصفحة الرئيسية، يتم تشغيل هذه النماذج باستخدام معالج الهاتف أو وحدة معالجة الرسومات (GPU)، مما يُساهم في تحسين الأداء بشكل ملحوظ على الأجهزة الحديثة.

من هو الجمهور المستهدف؟

صُمّم التطبيق أساسًا للمطورين والمستخدمين المهتمين بالتقنيات الحديثة، حيث يتيح لهم اختبار قدرات الذكاء الاصطناعي في بيئة آمنة ومحلية، دون الاعتماد على خدمات الإنترنت أو التخزين السحابي.

أمور يجب الانتباه لها

رغم المميزات الكبيرة التي يقدمها AI Edge Gallery، هناك بعض الأمور التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار:

الأداء قد يكون أبطأ مقارنةً بالحلول السحابية.

أحجام النماذج كبيرة نسبيًا، حيث تتراوح بين 560 ميجابايت و4.4 جيجابايت، لذا يلزم توفير مساحة تخزين كافية.

خطوة نحو ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية

تشير هذه الخطوة من جوجل إلى تحول ملحوظ نحو تقديم تجربة ذكاء اصطناعي أكثر خصوصية وتحكمًا، ومن المتوقع أن يتم دمج هذه التقنية في النظام مستقبلاً عبر إعدادات متقدمة تتيح تنزيل وتشغيل النماذج، على غرار ما هو متاح في Gemini حاليًا.