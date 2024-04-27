جوجل تُطلق ميزة “ممارسة التحدث” لتعلم اللغة الإنجليزية

أعلنت جوجل عن إضافة ميزة جديدة تحمل اسم “ممارسة التحدث” في محرك البحث، وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة غير الناطقين باللغة الإنجليزية في تعلمها من خلال محادثات تفاعلية داعمة بالذكاء الاصطناعي.

الميزة متاحة للمشتركين في برنامج Search Labs التابع لجوجل، والذي يتيح للمستخدمين تجربة المزايا التطويرية للشركة في مراحلها المبكرة، تهدف جوجل من وراء هذه الميزة إلى تحسين مهارات اللغة الإنجليزية لدى المستخدمين من خلال تشجيعهم على المشاركة في محادثات تفاعلية، مما يسهم في دمج اللغة في سيناريوهات الحياة اليومية.

تعتمد الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم طرح أسئلة على المستخدم يتعين عليه الرد عليها باستخدام كلمات محددة، مما يساعده في فهم كيفية استخدام الكلمات بشكل صحيح في السياقات المناسبة.

تتوقع جوجل أن تساهم هذه الميزة في تعزيز مهارات المحادثة وتطويرها كجزء أساسي من عملية تعلم اللغات الجديدة، مما يعزز تجربة المستخدمين في تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة فعالة وممتعة.