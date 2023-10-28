جوجل تُطلق تحديثًا يتيح استعراض صفحتين معًا عند فتح ملفات PDF على تطبيق درايف

أعلنت جوجل عن تحديث جديد لتطبيق التخزين السحابي الخاص بها “درايف Drive“، والذي يتيح للمستخدمين استعراض صفحتين معًا عند فتح ملفات PDF، تُعتبر هذه الميزة مفيدة للغاية عند قراءة الكتب والمجلات الإلكترونية أو عند الحاجة إلى مقارنة النصوص في صفحتين متجاورتين.

يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذا الوضع الجديد لعرض الصفحتين في ملفات PDF عند استخدام هواتف ذكية قابلة للطي وأجهزة لوحية في الوضع الأفقي، لتفعيل وضع عرض الصفحتين في ملفات PDF، يمكن الضغط على الأيقونة المخصصة الموجودة بجوار أيقونة البحث، تقول جوجل أن هذه الخاصية الجديدة متاحة لجميع مشتركي خدمة ورك سبيس بالإضافة إلى مالكي الحسابات الشخصية المجانية، ويتيح تطبيق جوجل درايف أيضًا فتح ملفين مختلفين معًا في الواجهة نفسها.

جوجل عملت بجدية خلال العامين الماضيين على تطوير تطبيقاتها للاستفادة من شاشات الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي الكبيرة، وتستمر في تحديث تطبيقاتها بانتظام وإضافة المزيد من التغييرات والمزايا لتعزيز الإنتاجية.

تمت أيضًا إضافة ميزة الرسم والتظليل في ملفات PDF داخل تطبيق Drive، وجوجل تختبر حاليًا تحسين خاصية البحث في الملفات داخل التطبيق من خلال إضافة مرشحات لتصفية النتائج وتسريع الوصول إليها، يُفضل تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار متاح في متجر التطبيقات للاستفادة من هذه المزايا الجديدة.