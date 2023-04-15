تقنية

جوجل تُصدر تحديثًا طارئًا لإصلاح ثغرة خطيرة في Google Chrome

كمال بلهادي

أصدرت شركة Google تحديثا أمنيا طارئا لمتصفحها Chrome، لمعالجة أول ثغرة أمنية مكشوفة تم استغلالها في هجوم إلكتروني منذ بداية هذا العام، وتم كشف هذه الثغرة الأمنية باسم (CVE- 2023-2033).

وأوضحت جوجل أنها ستوفر تحديثا طارئا للمتصفح Chrome من خلال قناة سطح المكتب الثابتة وسيتم إخطار جميع المستخدمين خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

قد يهمك:

سناب تُطلق روبوت الدردشة “My AI” بتقنية الذكاء الاصطناعي لجميع مستخدمي التطبيق

تحدي “Benadryl” على Tiktok يضع صحة المستخدمين على المحك 

جوجل تُصدر تحديثًا طارئًا لإصلاح ثغرة خطيرة في Google Chrome

وأكدت Google أن هذه الثغرة عالية الخطورة، ويجب على جميع مستخدمي Chrome الترقية إلى الإصدار (112.0.5615.121) في أسرع وقت ممكن، لأنه يعالج هذه ثغرة الخطيرة في أنظمة Windows و Mac و Linux، وسيقوم متصفح الويب بالبحث تلقائيا عن أي تحديثات جديدة مع وتثبيتها، حتى دون تدخل المستخدم بعد إعادة تشغيل المتصفح.

جوجل تُصدر تحديثًا طارئًا لإصلاح ثغرة خطيرة في Google Chrome

كما سيسمح هذا الإصدار لمستخدمي Google Chrome بترقية متصفحات الويب الخاصة بهم لمنع المهاجمين من تطوير آليات الاستغلال الخاصة بهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الثغرة الأمنية الخطيرة تم الإبلاغ عنها بواسطة “كليمنت ليسين” وهو مهندس أمن المعلومات يعمل في مجموعة تحليل التهديدات في شركة Google، والتي تركز على حماية عملاء جوجل من الهجمات التي ترعاها الدولة.

وقال فريق تحليل التهديدات في Google في الشأن، أنه يعلم جيدا نقاط الضعف التي يستغلها ممثلو التهديدات التي ترعاها الدولة في هجمات شديدة الاستهداف المصممة خصيصا لاستهداف بعض الأفراد مثل: الصحفيين، والسياسيين المعارضين، والمعارضين العالميين أو شخصيات مشهورة لتحقيق أهداف معينة.

جوجل تُصدر تحديثًا طارئًا لإصلاح ثغرة خطيرة في Google Chrome

وقالت Google أيضا أنها كانت على علم بوجود حالات استغلال بالثغرات مثل (CVE- 2023-2033) التي تم الكشف عنها في الهجمات، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول مخاطر هذه الثغرة واكتفت فقط بوصفها أنها بالغة الخطورة.

Avatar of كمال بلهادي
كمال بلهادي

كاتب ومدون على موقع نجوم مصرية٬ عملي الأساسي مُختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد إستخدام بعض برامج المُونتاج والفوتوشوب٬ مُهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية وأهم ما يدور في الساحة العربية من أخبار مُتنوعة، أعمل على نقل خبر إلى القارئ العربي من خلال نجوم مصرية.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات