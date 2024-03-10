جوجل تُحدث تطبيق Files بميزة المسح الضوئي للمستندات

في خطوة توسع قدرات تطبيق إدارة الملفات “Files” على نظام أندرويد، أضافت جوجل ميزة متقدمة تمكن المستخدمين من تصوير المستندات و”مسحها ضوئيًا” مباشرة من التطبيق، تحويلها إلى صور رقمية بكل سهولة.

تفاصيل التحديث الجديد

مع هذا التحديث، يُصبح خيار المسح الضوئي للمستندات متاحًا بوضوح في أسفل الصفحة الرئيسية للتطبيق، بمجرد الضغط على هذا الخيار، تنشط كاميرا الجهاز لتمكين المستخدم من التقاط صور للمستندات المراد مسحها ضوئيًا، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح التطبيق إمكانية إضافة صور من الملفات المخزنة سابقًا على الجهاز.

خيارات تعديل المستندات

بعد التقاط الصورة، يقدم التطبيق مجموعة من الخيارات التعديلية مثل القص، التدوير، وإضافة مرشحات للصور قبل الإقدام على حفظها، المستندات الممسوحة ضوئيًا يتم حفظها بتنسيق PDF داخل مجلد فرعي “Scanned” تحت مجلد المستندات الرئيسي، مما يسهل الوصول إليها وتنظيمها.

استخدام تقنيات تعلم الآلة وواجهة برمجة التطبيقات

الميزة الجديدة تستفيد من تقنيات تعلم الآلة وواجهة برمجة التطبيقات لمسح المستندات الخاصة بجوجل لتعرّف ومعالجة المستندات بكفاءة عالية دون الحاجة إلى معدات مسح ضوئي إضافية.

التكامل مع تطبيق درايف

جدير بالذكر أن جوجل قد دمجت هذه الميزة أيضًا في تطبيق التخزين السحابي “درايف”، مما يتيح عرض اقتراحات للعناوين استنادًا إلى التعلم الآلي لتسهيل التسمية التلقائية للمستندات الممسوحة ضوئيًا.

الإطلاق التدريجي للميزة

تُطلق جوجل هذه الميزة كتحديث جانبي عبر الخوادم، وقد بدأت بالفعل في توفيرها لهواتف بكسل وتخطط لتوسيع نطاق الأجهزة المدعومة قريبًا، هذا بالإضافة إلى التحسيندات متاحًا بسهولة أسفل الصفحة الرئيسية للتطبيق، بمجرد اختياره، تُفتح الكاميرا تلقائيًا لتسمح بتوجيهها نحو الوثائق المراد تصويرها، كما يتيح التطبيق إمكانية إضافة صور من المخزون الموجود مسبقًا على الجهاز.

بعد التقاط الصورة، يقدم التطبيق خيارات متعددة للتعديل كالقص والتدوير وإضافة مرشحات قبل عملية الحفظ، يُذكر أن المستندات الممسوحة ضوئيًا تُحفظ بصيغة PDF ضمن مجلد فرعي “Scanned” بمجلد المستندات.

تقنيات متقدمة لتحسين الخدمة

تستخدم الميزة الجديدة تقنيات تعلم الآلة وواجهة برمجة تطبيقات مسح المستندات الخاصة بجوجل لتحديد ومعالجة المستندات ضوئيًا بفعالية على الجهاز نفسه.

إضافة إلى ذلك، قدمت جوجل هذه الميزة سابقًا ضمن تطبيق التخزين السحابي “درايف”، متضمنة خاصية اقتراح العناوين ذات الصلة باستخدام التعلم الآلي لتسهيل التسمية التلقائية للمستندات.

توسيع نطاق الخدمة

تُطلق جوجل ميزة المسح الضوئي للمستندات كتحديث جانبي عبر خوادمها، وقد بدأت بإتاحتها على هواتف بكسل وتخطط لتوسيع توافرها لمزيد من الأجهزة قريبًا.

تحسينات إضافية على تطبيق Files

إلى جانب ميزة المسح الضوئي، شهد تطبيق “Files” من جوجل العديد من التحسينات الأخرى تشمل تجديد الواجهة وتعزيز قدرات البحث، ما يؤكد على سعي جوجل المستمر لتحسين تجربة المستخدم وزيادة الإنتاجية.