جوجل تُحدث آلية عرض الإعلانات في يوتيوب على أجهزة التلفاز الذكية

أعلنت جوجل عن تغيير جوهري في طريقة عرض الإعلانات على يوتيوب في أجهزة التلفاز الذكية، تهدف هذه التغييرات إلى تحسين تجربة البث بناءً على تغذية راجعة من المشاهدين، حيث أظهر استطلاع الرأي أن المستخدمين يفضلون تجميع الإعلانات معًا بدلاً من تقسيمها خلال الفيديو.

تغيير في توقيت وعرض الإعلانات

تتمثل التغييرات الرئيسية في تقليل عدد الفواصل الإعلانية ولكن بمدة أطول، مع إمكانية تخطي الإعلان بعد دقيقة من بدايته، تأتي هذه الخطوة كبديل للنموذج السابق الذي كان يسمح بتخطي الإعلانات بعد 5 إلى 10 ثوانٍ فقط.

عرض الوقت المتبقي بدلاً من عدد الإعلانات

سيشهد المستخدمون أيضًا تغييرًا في عرض الإعلانات، حيث سيتم إظهار الوقت المتبقي لنهاية الفاصل الإعلاني بدلاً من عدد الإعلانات، وهو ما قالت جوجل إنه جاء استجابةً لرغبات المشاهدين.

إعلانات بين مقاطع الفيديو القصيرة “Shorts”

ستبدأ يوتيوب أيضًا بعرض الإعلانات بين مقاطع الفيديو القصيرة “Shorts” على التلفاز الذكي، ممتدة من الأجهزة المحمولة والويب، مع إمكانية تخطيها باستخدام جهاز التحكم عن بعد، هذا يأتي بعد زيادة مشاهدات Shorts على أجهزة التلفاز الذكية بنسبة 100% خلال العام الجاري.

زيادة عائدات الإعلانات وتشديد قيود حجب الإعلانات

تأتي هذه التغييرات في سياق جهود جوجل لزيادة عائدات الإعلانات، وذلك بتشديد القيود على استخدام أدوات حجب الإعلانات، تهدف الشركة من خلال هذه الإستراتيجية إلى تشجيع المستخدمين على مشاهدة الإعلانات أو الاشتراك في خدمة “يوتيوب بريميوم”، التي تقدم مزايا إضافية مثل إزالة كافة الإعلانات.