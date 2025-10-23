“جوجل تواصل تحسين واجهة متجر Google Play بتصميم Material 3 Expressive الجديد…”

تعمل شركة جوجل حاليًا على إدخال سلسلة من التغييرات البصرية على متجر Google Play ضمن مشروعها المستمر لتطبيق فلسفة Material 3 Expressive، الذي أُطلق رسميًا الشهر الماضي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث واجهة المتجر وجعل تجربة المستخدم أكثر راحة وانسيابية، مع عرض المحتوى بطريقة أوضح وأكثر جاذبية.

🌈 أولًا: تدرج لوني أنيق في شريط الحالة

بدأت جوجل في اختبار تدرجات لونية متحركة لشريط الحالة أثناء تصفح التطبيقات أو الألعاب داخل المتجر.

هذه الإضافة تمنح تجربة بصرية أكثر سلاسة، وتنسجم مع بقية تطبيقات أندرويد التي تعتمد التصميم الحديث نفسه، مما يخلق تناغمًا بصريًا جذابًا عند التنقل بين القوائم المختلفة.

🧩 ثانيًا: إعادة تصميم بطاقات العرض (Cards)

تشمل التحديثات أيضًا تحسين تصميم البطاقات التي تظهر أعلى أقسام التجميع داخل المتجر.

فبدلًا من دمج النص داخل الصور كما كان سابقًا، أصبح النص الآن منفصلًا في مساحة مخصصة له، مما يمنحه وضوحًا أكبر وتنظيمًا بصريًا أفضل.

ووفقًا لما أورده Android Authority، فإن هذا التغيير يعزز سهولة القراءة ويجعل التجربة أكثر راحة للعين.

⚙️ ثالثًا: مؤشر تحميل نابض أكثر تفاعلية

من الإضافات اللافتة كذلك مؤشر تحميل متجدد التصميم، يعتمد حركات نابضة وانسيابية أثناء الانتقال بين صفحات المتجر، ليحل تدريجيًا محل المؤشر التقليدي على شكل الدائرة الدوّارة.

وتهدف هذه اللمسة البسيطة إلى جعل عملية التصفح أكثر ديناميكية وتفاعلًا، بما ينسجم مع مبادئ Material 3 Expressive التي تركّز على الحركة الطبيعية وتوازن الألوان.

🗓️ متى تصل هذه التغييرات إلى المستخدمين؟

حتى الآن، لا تزال معظم هذه التعديلات في مرحلة التجربة، ولم تُطرح بشكل رسمي للجميع.

وقد رُصدت داخل النسخة 48.4.38-31 من متجر Google Play، لدى عدد محدود من المستخدمين الذين يختبرون التحديث مبكرًا.

وبحسب موقع 9to5Google، ستبدأ جوجل بتعميم هذه الميزات تدريجيًا خلال التحديثات المقبلة، بعد التأكد من استقرارها عبر مختلف الأجهزة.

💬 خلاصة

تأتي هذه التحسينات ضمن جهود جوجل المستمرة لتوحيد مظهر تطبيقاتها وتقديم تجربة استخدام أكثر عصرية واتساقًا.

فالتغييرات الجديدة لا تقتصر على الشكل فحسب، بل تعكس توجه الشركة نحو جعل كل تفصيل في واجهة المستخدم أكثر وضوحًا وجاذبية، وهو ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التصميم الذكي في نظام أندرويد.

