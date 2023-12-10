جوجل تكشف عن Gemini: النموذج الأحدث في عالم الذكاء الاصطناعي

في خطوة مفاجئة يوم الأربعاء الماضي، كشفت جوجل عن أحدث وأقوى نماذجها في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي أُطلق عليه اسم Gemini، جاء هذا الكشف وسط تكهنات واسعة بشأن تأجيل إطلاقه إلى العام المقبل، وقد أكدت جوجل أن نموذج Gemini تفوق بنجاح على نموذج GPT3.5 من OpenAI ويُعد منافسًا قويًا لأحدث نسخة GPT-4.

ما هو نموذج جوجل Gemini؟

Gemini هو أحدث وأقوى نموذج ذكاء اصطناعي من جوجل، قادر على فهم النصوص والصور والفيديوهات والصوت، كنموذج متعدد الوسائط، يتميز Gemini بقدرته على أداء المهام المعقدة في مجالات الرياضيات والفيزياء وغيرها، بالإضافة إلى فهمه وإنشائه للأكواد البرمجية عالية الجودة بلغات متعددة.

تشير التدوينة الرسمية من جوجل إلى أن Gemini صُمم كنموذج متعدد الوسائط، يتفوق على النماذج الحالية التي تتعامل عادةً مع نوع واحد فقط من المطالبات من المستخدمين، مثل الصور أو النصوص حصريًا، يمكن لنموذج Gemini التعامل مع أنواع متعددة من المدخلات بما في ذلك النصوص والصور والصوت والفيديوهات والبرمجة بلغات مختلفة، الهدف من تطوير Gemini هو خلق نوع من الذكاء الاصطناعي قادر على حل المشكلات بدقة، تقديم النصائح والإجابة على الأسئلة في مختلف المجالات، من الأمور اليومية إلى المجالات العلمية.

كيف طورت جوجل نموذج Gemini؟

تصف جوجل نموذج Gemini بأنه مرن، قادر على العمل في كل مكان من مراكز بيانات جوجل إلى الهواتف الذكية، لتحقيق هذا التوسع، قدمت الشركة ثلاث نسخ من النموذج بإمكانيات متفاوتة: نانو، برو، وألترا.

نموذج Gemini Nano: صُمم نموذج Gemini Nano للاستخدام في الهواتف الذكية، وكانت هواتف Google Pixel 8 أولى الهواتف التي تضم هذا النموذج الجديد، يُعد هذا النموذج مهندسًا للمهام التي تتطلب معالجة سريعة للذكاء الاصطناعي داخل الهاتف نفسه دون الحاجة للاتصال بخوادم خارجية.

يعتمد نموذج Gemini Nano على شريحة المعالج Tensor G3، أحدث معالج من جوجل، يدعم هذا النموذج العديد من الميزات التي أطلقتها جوجل في هواتف بكسل الأخيرة، مثل ميزة “Summarize in Recorder” لتلخيص المقاطع الصوتية المسجلة.

نموذج Gemini Pro: طورت جوجل نموذج Gemini Pro للعمل في مراكز بياناتها، لتشغيل أحدث نسخة من روبوت بارد، يُعد هذا النموذج مصممًا لدعم القدرات المتقدمة في تحليل وإنشاء النصوص والبرمجة والتخطيط، وكذلك التعامل مع أشكال مختلفة من المدخلات في آن واحد.

نموذج Gemini Ultra: يُعد Gemini Ultra هو النموذج الأكثر تطورًا من حيث قدرته على أداء المهام المعقدة، أكدت جوجل أنه تفوق في 30 من أصل 32 معيارًا لكفاءة النماذج اللغوية الكبيرة، وهو الأول الذي يتفوق على الخبراء البشريين بنسبة 90% في معيار MMLU.

كيف يمكنك تجربة النموذج الجديد Gemini؟

أصبح نموذج Gemini متاحًا الآن في العديد من منتجات جوجل، النسخة نانو متوفرة في هواتف Google Pixel 8، والنسخة برو تشغل روبوت بارد في 170 دولة حول العالم، سيتمكن المطورون والعملاء التجاريون من الوصول إلى نموذج Gemini Pro من خلال واجهة برمجة التطبيقات في Google AI Studio و Google Cloud Vertex AI اعتبارًا من 13 ديسمبر 2023.