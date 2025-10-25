جوجل تكشف عن خوارزمية جديدة أسرع من التقليدية بـ13 ألف مرة

في خطوة تُعدّ علامة فارقة نحو الحوسبة الكمية العملية، أعلنت جوجل عن تطوير خوارزمية تُسمّى Quantum Echoes تعمل على شريحة الكمّ الخاصة بها المُسماة Willow، وتحقق أداءً يفوق الحواسيب التقليدية – بحسب إعلان الشركة – بما يقارب 13 000 مرة أسرع من أفضل خوارزمية تقليدية على أقوى حاسوب فائق. PC Gamer+4blog.google+4The Quantum Insider+4

ما الذي تغيّر؟

– الشريحة Willow هي عبارة عن معالج كمّ يُركّب حوالي 105-كيوبِت (105 qubits) ويعمل ضمن مختبر Google Quantum AI. Wikipedia+2heise online+2

– الخوارزمية Quantum Echoes – والمعرَفة أيضًا باسم “Out-of-Time Correlator (OTOC)” – تعتمد على تقنية “الإرسال ثم الانعكاس” (forward operations → تشويه أو “perturbation” → عمليات معكوسة) لقياس كيف ينتشر التشويش في نظام كمومي، وبالتالي تحليل الظواهر الكمّية بدقة. heise online+2The Quantum Insider+2– قالت جوجل إن التجربة “قابلة للتحقق” (verifiable quantum advantage) — أي أنه يمكن تشغيلها على حاسوب كمّ آخر أو مقارنة نتائجها بتجارب فيزيائية موضوعية. blog.google+1

– في إحدى التجارب، استغرق تحليل جزيء معين، والذي يحتاج في الحواسيب التقليدية سنوات، ما يقارب ساعتين على الشريحة Willow – ما يعطي الرقم التقريبي 13 000× أسرع. The Quantum Insider

لماذا هذا الأمر مهمّ؟

– لأنه ليس مجرد “رقم دعائي” بل يمثل تحوّلاً في القدرة على معالجة المشكلات التي تقف عند حدود الحوسبة التقليدية (مثل تحليل التركيبات الجزيئية، أو محاكاة المواد المعقّدة، أو تصميم أدوية). Financial Times

– فتح الباب أمام “الحوسبة الكمية العملية” وليس فقط التجريبية: أي الانتقال من المختبر إلى الاستخدام الصناعي أو البحثي. DataCenterKnowledge

– فعليًا يضع جوجل وأقرانها (مثل IBM، Microsoft، Intel) في سباق تسارُعي حقيقي نحو بناء الحواسيب الكمية التي يمكنها تغيير مفاهيم التصميم والبحث والموارد الحاسوبية من جذورها.

لكن، هناك تحفظات…

– الخبراء يشيرون إلى أن هذا “الاختراق” لا يزال محدودًا بمسار تجريبي: المهمة التي تمّت كانت لأغراض بحثية نوعية (NMR – الرنين المغناطيسي النووي) وليس حتى تطبيقًا تجاريًا واسعًا. The Guardian+1

– الحواسيب الكمية تختلف كثيرًا عن الحواسيب التقليدية من حيث البيئة (تحتاج تبريدًا عميقًا، استقرارًا كبيرًا، مسارات خالية من الضوضاء)، لذا الوصول إلى “حوسبة كمية واسعة النطاق” ما زال أمامه تحديات كبيرة. The Guardian+1

ما الذي ينتظرنا في السنوات القادمة؟

من تصريحات جوجل:

التركيز على الوصول إلى “كيوبِت منطقي طويل العمر” (long-lived logical qubit) يتمتع بقدر أقل بكثير من الأخطاء. blog.google

مضاعفة عدد الكيوبِتات وتوسيع الشريحة لتصل إلى آلاف أو ملايين كيوبِتات (بحسب تصورات الحوسبة الكمّية).

تطبيقات ملموسة في مجالات مثل اكتشاف الأدوية، تصميم المواد الجديدة، الطاقة، الذكاء الاصطناعي، وربما حتى تشفير المعلومات وأمن الشبكات.

