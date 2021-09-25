بسبب نظام التشغيل .. جوجل تقطع خدماتها عن ملايين الهواتف الذكية بعد يومان

أخبار حول متصفج “غوغل” في الفترة الحالية والتي جاء من ضمن الأخبار الحديثة خبر أن جوجل تقطع خدماتها عن ملايين الهواتف الذكية والسبب هو نظام تشغيل تلك الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد 2.3، ويأتي ذلك بسبب أن تلك الأنظمة أصبحت قديمة منذ سنوات، واعتبارا من يوم الاثنين المقبل 27 سبتمبر 2021، ستفقد تلك الأنظمة مزايا جوجل في حال عدم تحديثها إذا توافر في الهاتف أو استبداله.

جوجل تقطع خدماتها عن ملايين الهواتف الذكية

كما ذكرت اخبار جوجل أن الهواتف الذكية المتأثرة بإعلان شركة جوجل قطع خدماتها هي الهواتف الذكية التي تستخدم نظام التشغيل “اندرويد 2.3” ويأتي السبب وراء قطع الخدمات:

تلك الأجهزة فقدت نظام الحماية والأمان لمستخدميها.

كما ذكر خبر في أمن المعلومات بأن الأجهزة القديمة أصبحت اكثر عرضة للاختراق من القراصنة

خدمات جوجل التي يتم قطعها عن أندرويد 2.3

قطع خدمات جوجل عن نظام التشغيل أندرويد 2.3 بينما يمكن مواصلة تحديث الهاتف وترقية نظام التشغيل إلى “اندرويد 3.0″، حتى لا يتم قطع الخدمات التالية:

محرك البحث جوجل كروم

خرائط جوجل

الجي ميل

تقويم غوغل

متجر ألعاب غوغل

تنبيه جوجل لمستخدمي متصفح “كروم”

ومن التنبيهات التي اصدرتها شركة جوجل أمس الجمعة 24 سبتمبر 2021 لمستخدمي متصفح جوجل كروم، ضرورة تحديث المتصفح لمحاولة منع تهديد أمني يستهدف مليارات المستخدمين، وذلك بالتحديث إلى الإصدار الأحدث (.93.0.4577.82,)، حيث يعمل على الإصلاح لمنع 11 ثغرة أمنية، ويتم التحديث بالخطوات التالية:

يتم الدخول على كروم من شريط القائمة

ثم النقر على الإعدادات

واختيار ايقونة Help

ثم اختار About Chrome

وستجد الإصدار الأحدث من كروم، وأنه يمكن تحديثه على هاتفك أم لا

إذا كان متصفحك على الإصدار الأحدث فأنت في أمان

وهناك أجهزة ظهر بها التحديث الجديد ويمكنهم التحديث، وبعض الاجهزة سيتوافر لهم خلال الأيام المقبلة، وبذلك يتم تحديث هواتفهم الذكية، ويجب على انظمه تشغيل أندرويد 2.3 التحديث إذا توافر إلى 3.0 قبل قيام جوجل بقطع خدماتها عن تلك الهواتف الذكية المحدد لها يوم الاثنين المقبل.