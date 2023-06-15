جوجل تغيير قواعد التسوق عبر الإنترنت من خلال توفير ميزة تجربة الملابس عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة

في عالم التسوق عبر الإنترنت، تظل المعضلة الأساسية هي كيفية معرفة ما إذا كانت الألوان والقياسات والتصاميم التي تراها على شاشة الكمبيوتر أو الهاتف الذكي تتطابق بالضبط مع الملابس التي ستستلمها في النهاية أم لا، ولكن اليوم قررت شركة جوجل إنهاء تلك المعضلة حيث قدمت حلاً لهذه المشكلة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسوف نجبرك عزيزي القاري بكافة التفاصيل حول تلك التقنية المذهلة.

جوجل تسخر الذكاء الاصطناعي لمساعدة محبي التسوق عبر الانترنت

أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة “جوجل” من خلال منشور على مدونتها أنه يجب على المستخدمين وخاصة محبي التسوق عبر الانترنت أن يشعروا بنفس الثقة التي يشعرون بها عند التسوق في المتاجر الفعلية، حيث ابتكرت الشركة ميزة جديدة تتيح لهم تجربة الملابس في غرفة القياس قبل الشراء، وذلك عند التسوق عبر الإنترنت، لتحدث ضجة كبيرة وتقدم مذهل في عالم التسوق.

كما أضافت جوجل خلال منشورها عن إضافة ميزتين جديدتين تمكن محبي التسوق من الحصول على تجربة غرفة القياس كما يحدث داخل المحلات والمولات التجارية، وذلك من خلال توفير تجربة افتراضية للملابس والتي تعتمد على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لعرض تشكيلة واسعة من الملابس على عارضي الأزياء الحقيقيين، بينما تساعد الميزة الأخرى وهي المرشحات الجديدة من السماح للمستخدمين على العثور على ما يبحثون عنه بدقة.

آلية عمل الميزة الجديدة

كما قامت جوجل بشرح كيفية عمل ميزة تجربة الملابس عن بعد، حيث يقوم النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي بأخذ صورة واحدة للملابس ويعكس بدقة طريقة ثنيها وتمددها وتشكيل التجاعيد والظلال، وذلك اثناء تجربتها على مجموعة متنوعة من عارضي الأزياء الحقيقيين حول العالم في أوضاع مختلفة، كما أشارت الشركة إلى أنها اختارت مجموعة شاملة من الأشخاص الذين يتراوح حجمهم بين XXS و 4XL، ويمثلون درجات مختلفة من لون البشرة، بالإضافة إلى أشكال مختلفة للجسم والأعراق وأنواع الشعر.