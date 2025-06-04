جوجل تغير موعد إطلاق سلسلة Pixel 10.. أبرز التحديثات المرتقبة

تداولت وسائل الإعلام التقنية خلال الساعات الماضية أن شركة جوجل Google تستعد للإعلان عن سلسلة هواتفها الجديدة Pixel 10 يوم 13 أغسطس المقبل، وهو الموعد ذاته الذي تم فيه الكشف عن سلسلة Pixel 9 العام الماضي، ما أضفى مصداقية كبيرة على تلك الشائعة.

لكن اليوم، ظهر منعطف مفاجئ في القصة؛ حيث أفادت مصادر جديدة أن جوجل قررت تغيير الموعد الرسمي للإطلاق ليصبح في 20 أغسطس 2025، بدلًا من 13 أغسطس، وهو التاريخ الذي ستبدأ فيه أيضًا طلبات الحجز المسبق مباشرة بعد انتهاء الحدث.

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الإتاحة في المتاجر والشحن

ووفقًا لنفس التسريبات، فإن جوجل تخطط لبدء شحن الهواتف الجديدة في 28 أغسطس، وهو أيضًا التاريخ الذي من المتوقع أن تتوفر فيه السلسلة في المتاجر بشكل رسمي، ما يمنح المستخدمين فرصة الحصول على الأجهزة بعد أسبوع واحد فقط من الإعلان.

شريحة جديدة بتوقيع TSMC بدلًا من سامسونج

من أبرز التحديثات التقنية المنتظرة في سلسلة Pixel 10 هي اعتمادها على معالج Tensor G5، والذي يُعد أول شريحة من إنتاج TSMC بدلًا من سامسونج، وهو تغيير كبير تأمل جوجل أن يحقق نقلة نوعية في أداء الهواتف وكفاءتها الطاقية، خاصة بعد الانتقادات التي طالت الأجيال السابقة بسبب الأداء الضعيف واستهلاك الطاقة المفرط.

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ماذا عن التصميم والمواصفات؟

التسريبات لم تتوقف عند الموعد فقط، بل شملت صورًا مسربة لهاتف Pixel 10 Pro XL، والتي تكشف عن تصميم محدث مع وحدة كاميرات بارزة وخطوط تصميم أنيقة، إلى جانب تحسينات متوقعة على نظام التصوير والبطارية.