جوجل تغير طريقة تخزين بيانات الموقع: تعزيز للخصوصية والتحكم الشخصي

أعلنت جوجل عن تغيير جذري في كيفية تعاملها مع بيانات الموقع الخاصة بالمستخدمين، وذلك في خطوة تهدف إلى زيادة الخصوصية والتحكم الشخصي، ستبدأ الشركة بتخزين بيانات الموقع محليًا على أجهزة المستخدمين بدلاً من نسخها احتياطيًا عبر السحابة.

التفاصيل والتوقيت:

في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى المستخدمين، أوضحت جوجل أن أمامهم حتى الأول من ديسمبر لحفظ جميع رحلاتهم عبر أجهزتهم المحمولة قبل أن تبدأ الشركة بحذف البيانات القديمة، يأتي هذا التغيير كجزء من جهود جوجل لتعزيز الخصوصية للمستخدمين.

إعادة تسمية الميزات:

قامت جوجل بإعادة تسمية ميزة “سجل المواقع” إلى “الجدول الزمني”، وهي ميزة تتبع مسارات ورحلات المستخدمين بناءً على موقع هواتفهم، بفضل هذا التغيير، ستتصل المعلومات الآن بالأجهزة التي يستخدمها المستخدمون بدلاً من ربطها بحساباتهم في جوجل.

جهود لتعزيز الخصوصية:

أعلنت جوجل أول مرة عن هذا التغيير في ديسمبر 2023 كجزء من جهودها لتعزيز الخصوصية، كما بدأت الشركة سابقًا بحذف المواقع من سجل المواقع وتحديث الخرائط لمنع وصول السلطات إلى هذه البيانات، الانتقال إلى التخزين عبر الأجهزة يعني أيضًا أن المستخدمين لن يتمكنوا من الوصول إلى الجدول الزمني من الويب بدءًا من ديسمبر.

إعدادات الجدول الزمني الجديدة:

إذا لم يتم تفعيل إعدادات الجدول الزمني الجديدة بحلول الموعد المحدد، ستقوم جوجل بمحاولة نقل آخر 90 يومًا من سجل السفر إلى أول جهاز يستخدمه المستخدم لتسجيل الدخول إلى حساب جوجل، وستقوم بعدها بحذف أي بيانات أقدم من ذلك.

كيفية تفعيل الإعدادات الجديدة:

للراغبين في الاستمرار باستخدام الجدول الزمني، يجب اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق خرائط جوجل عبر الجهاز المحمول. النقر على صورة الحساب في الزاوية العلوية اليمنى. اختيار “الجدول الزمني”. تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ ببيانات موقعك حتى تقوم بحذفها يدويًا أو مطالبة جوجل بحذفها تلقائيًا بعد 3 أشهر، 18 شهرًا، أو 36 شهرًا.

التحكم والأمان:

تؤكد جوجل أن الخدمات السحابية آمنة، إلا أن تخزين البيانات عبر الأجهزة يمنح المستخدمين تحكمًا أكبر، تتاح هذه الميزة لمستخدمي أندرويد وiOS، مما يوفر تجربة مستخدم محسنة وأكثر أمانًا.

تعكس هذه الخطوة التزام جوجل المستمر بتحسين الخصوصية وتقديم تجربة أكثر تحكمًا وأمانًا للمستخدمين، من خلال تخزين البيانات محليًا على الأجهزة، يحصل المستخدمون على تحكم أكبر في بياناتهم الشخصية وحمايتها من الوصول غير المصرح به.