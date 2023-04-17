تقنية

جوجل تعمل على ميزة جديدة لتوليد الصور وميزات أخرى مُهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي

كمال بلهادي

تعمل شركة جوجل حاليًا على تطوير عدة ميزات تُستخدم فيها تقنية الذكاء الاصطناعي، من بينها ميزة توليد الصور ‘GIFI” التي ستظهر في نتائج بحث الصور، وميزة روبوت الدردشة “Searchalong” في متصفح جوجل كروم للسماح للمستخدمين بطرح الأسئلة أثناء تصفحهم للويب، بالإضافة إلى ميزات أخرى مُهمة لكل مستخدم، سنتعرف عليها بالتفاصيل من خلال هذه المقالة.

ميزة “GIFI” لتوليد الصور في جوجل

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تعمل جوجل حاليًا على تطوير ميزة “GIFI” الجديدة المخصصة لتوليد صور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في نتائج بحث الصور في محرك البحث Google Search.

وسبق أن قدمت الشركة ميزات مماثلة مثل Imagen وParti التي تحوّل النصوص إلى صور، كما تم الإعلان في شهر فبراير الماضي أنها قد تأتي إلى لوحة المفاتيح الخاصة بجوجل (Gboard) على نظام تشغيل أندرويد.

ميزة “Searchalong” في جوجل

من المُقرر أن تعمل ميزة “Searchalong” على شكل روبوت دردشة داخل متصفح جوجل كروم للسماح للمستخدمين بطرح الأسئلة أثناء تصفحهم للويب، ويمكنهم على سبيل المثال، طرح أسئلة حول أنشطة متاحة بالقرب منهم، وسيتمكن الذكاء الاصطناعي من فحص الصفحات على شبكة الإنترنت للحصول على إجابة.

Google is working on new features powered by artificial intelligence

جوجل تعمل على ميزات أخرى مُهمة للمستخدم 

تعمل جوجل أيضًا على ميزات أخرى مهمة للمستخدم من بينها: ميزة البحث عن الموسيقى من خلال المحادثة مع روبوت الدردشة، ولكن حتى الآن لايزال غير واضح ما إذا كانت هذه الميزة مرتبطة بـ “YouTube Music” أو هي ميزة خاصة بمحرك البحث في جوجل، كما تعمل الشركة أيضًا على إتاحة استخدام خرائط جوجل بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ميزة أخرى لتعليم اللغات الجديدة من خلال المحادثة مع برنامج “Tivoli Tutor”.

تُجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الميزات، لازالت قيد الإختبار والتطوير في مراحل مختلفة، ولا يوجد حتى الآن، أي موعد رسمي محدد من طرف الشركة أو بخصوص إطلاقها لدول مُعينة، في إنتظار ذلك من خلال إطلاقها الرسمي من الشركة خلال فترة قادمة.

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كمال بلهادي

كاتب ومدون على موقع نجوم مصرية٬ عملي الأساسي مُختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد إستخدام بعض برامج المُونتاج والفوتوشوب٬ مُهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية وأهم ما يدور في الساحة العربية من أخبار مُتنوعة، أعمل على نقل خبر إلى القارئ العربي من خلال نجوم مصرية.

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