جوجل تعمل على ميزة جديدة لتوليد الصور وميزات أخرى مُهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعمل شركة جوجل حاليًا على تطوير عدة ميزات تُستخدم فيها تقنية الذكاء الاصطناعي، من بينها ميزة توليد الصور ‘GIFI” التي ستظهر في نتائج بحث الصور، وميزة روبوت الدردشة “Searchalong” في متصفح جوجل كروم للسماح للمستخدمين بطرح الأسئلة أثناء تصفحهم للويب، بالإضافة إلى ميزات أخرى مُهمة لكل مستخدم، سنتعرف عليها بالتفاصيل من خلال هذه المقالة.

ميزة “GIFI” لتوليد الصور في جوجل

تعمل جوجل حاليًا على تطوير ميزة “GIFI” الجديدة المخصصة لتوليد صور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في نتائج بحث الصور في محرك البحث Google Search.

وسبق أن قدمت الشركة ميزات مماثلة مثل Imagen وParti التي تحوّل النصوص إلى صور، كما تم الإعلان في شهر فبراير الماضي أنها قد تأتي إلى لوحة المفاتيح الخاصة بجوجل (Gboard) على نظام تشغيل أندرويد.

ميزة “Searchalong” في جوجل

من المُقرر أن تعمل ميزة “Searchalong” على شكل روبوت دردشة داخل متصفح جوجل كروم للسماح للمستخدمين بطرح الأسئلة أثناء تصفحهم للويب، ويمكنهم على سبيل المثال، طرح أسئلة حول أنشطة متاحة بالقرب منهم، وسيتمكن الذكاء الاصطناعي من فحص الصفحات على شبكة الإنترنت للحصول على إجابة.

جوجل تعمل على ميزات أخرى مُهمة للمستخدم

تعمل جوجل أيضًا على ميزات أخرى مهمة للمستخدم من بينها: ميزة البحث عن الموسيقى من خلال المحادثة مع روبوت الدردشة، ولكن حتى الآن لايزال غير واضح ما إذا كانت هذه الميزة مرتبطة بـ “YouTube Music” أو هي ميزة خاصة بمحرك البحث في جوجل، كما تعمل الشركة أيضًا على إتاحة استخدام خرائط جوجل بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ميزة أخرى لتعليم اللغات الجديدة من خلال المحادثة مع برنامج “Tivoli Tutor”.

تُجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الميزات، لازالت قيد الإختبار والتطوير في مراحل مختلفة، ولا يوجد حتى الآن، أي موعد رسمي محدد من طرف الشركة أو بخصوص إطلاقها لدول مُعينة، في إنتظار ذلك من خلال إطلاقها الرسمي من الشركة خلال فترة قادمة.