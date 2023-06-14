جوجل تعلن عن “Imagen Editor”… أداة تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي التي سوف تحدث ثورة في عالم التصوير الفوتوغرافي

تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي هو ابتكار حديث يساعد على تحسين جودة الصور من خلال إجراء التعديلات عليها بطريقة دقيقة وفعالة، وتستخدم هذه التقنية الأدوات الذكية والخوارزميات التي تتيح للمستخدمين تعديل الصور بشكل تلقائي، مما يساعدهم على الحصول على صور احترافية دون الحاجة إلى مهارات تحرير الصور التقليدية، وقد أطلقت شركة جوجل مؤخراً أداة جديدة لتحرير الصور باسم”Imagen Editor”، والتي تتيح للمستخدمين إجراء تعديلات معينة على الصور بطريقة سهلة.

ما هي Imagen Editor؟‌

أعلنت جوجل بشكل رسمي عن إطلاق أداة جديدة لتحرير الصور، والتي أطلقت عليها اسم Imagen Editor، والتي تتيح للمستخدمين إجراء تعديلات حسب رغبتهم على الصور استنادًا إلى الأوامر النصية التي يقوم المستخدم بكتبها، لتوفير المزيد من الوقت والمجهود المبذول عند استخدام أدوات التحرير التقليدية، وقد جعلت هذه الأداة تحرير الصور بسيطاً وأسرع، مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين.

مزايا الأداة الجديدة من جوجل لتحرير الصور

تعتمد هذه الأداة في عملها بشكل كامل على أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور والعناصر الموجودة بها، وكذلك في فهم الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم، لتوفر لهم العديد من المزايا وابرزها:-

ستمكن هذه الأداة المستخدمين العاديين الذين لا يملكون أي خبرة في التعامل مع برامج تحرير الصور المتقدمة مثل الفوتوشوب من إجراء تعديلات معقدة في ثوانٍ معدودة.

تنفيذ العديد من المهام مثل مسح العناصر غير المرغوب فيها في الخلفية، بسهولة وفي وقت قياسي.

إصلاح واستكمال الصور التالفة، وغيرها من المهام المعقدة التي تستغرق حاليًا وقتًا طويًلا وخطوات عديدة لإتمامها بالطرق التقليدية، فضلًا عن خبرة واسعة ببرامج تعديل الصور.

كيف يمكن استخدام أداة Imagen Editor الخاصة بجوجل

صُممت أداة جوجل الجديدة التي تدعي “Imagen Editor”، لتكون سهلة الاستخدام بحيث يكفي المستخدم رفع الصورة المطلوبة واختيار المنطقة التي يرغب في تعديلها داخل الصورة وكتابة التعديلات المطلوبة، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يقوم Imagen Editor بتنفيذ التعديلات داخل المنطقة المحددة دون التأثير على باقي الصورة، لكن لم تحدد جوجل موعد لإطلاق الأداة للجمهور، حيث انها قيد التطوير، وسوف يتم نشر طريقة استخدام الأداة فور الإعلان عن إتاحتها للجمهور.

ويرجع قرار جوجل بعدم إطلاق الأداة للجمهور في الوقت الراهن، خوفًا من إساءة استخدامها للتلاعب بالصور، وبدلًا من ذلك، أتاحت الورقة البحثية التي تحتوي كافة التفاصيل الفنية للأداة للمتخصصين المهتمين، والتي تجدونها عبر الموقع الرسمي لأداة Imagen Editor.

أمثلة من استخدام أداة تعديل الصور من جوجل

عرضت جوجل العديد من الأمثلة لاستخدام أداة Imagen Editor، حيث قامت بنشر مثال لصورة كلب، وعند تحديد جسم الكلب وكتابة “بدلة فضاء حمراء بنجمة بيضاء”، تدمج الأداة بدلة الفضاء بدقة في المنطقة المحددة.

وبنفس الطريقة السابق ذكرها، وعن طريق الكتابة فقط أضافت الأداة “صاروخًا مصنوعًا من الورق المقوى” و “سماعات ألعاب زرقاء” إلى صورة الكلب بدقة مذهلة.