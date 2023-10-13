جوجل تعلن عن أداة جديدة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل عن توسيع تجربة البحث التوليدي SGE، حيث يمكن الآن للمستخدمين إنشاء صور مباشرة من المطالبات النصية. يأتي هذا الإعلان بعدما قدمت مايكروسوفت ميزة مماثلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باستخدام نموذج DALL-E من شركة OpenAI.

تأتي هذه الميزة مع خيارات متعددة تمكن المستخدمين من تخصيص المخرجات وتحديد طول النص ومدى جدية الكتابة. هذه التحسينات تأتي في سياق تطور مستمر لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تجربة البحث التوليدي SGE أصبحت تقدم إمكانيات جديدة مذهلة، بما في ذلك كتابة ملخصات ذكية وإنشاء تعاريف للمصطلحات غير المألوفة، فضلاً عن إمكانية البحث عن المنتجات والسفر.

باستخدام ميزة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إدخال مطالبات تحدد نوع الصورة المرغوبة، سواء كانت رسمًا أو صورة فوتوغرافية أو لوحة فنية.

وتتيح جوجل أيضًا إمكانية تحرير المطالبات التي أدت إلى إنشاء الصور لإنتاج مجموعة متنوعة من الصور. يتم تشغيل هذه الميزة بواسطة نموذج تحويل النص إلى صورة المعروف باسم Imagen، ويصبح هذا الإصدار أيضًا متاحًا عند استخدام بحث الصور من جوجل.

ميزة إنشاء الصور الجديدة متاحة للأشخاص البالغين فقط، وذلك بسبب المخاوف من إنشاء محتوى غير مناسب بواسطة التكنولوجيا. تم تطبيق سياسات تصفية صارمة لمنع الصور الضارة والمضللة، ولضمان الامتثال لسياسات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي خطوة إضافية لضمان الاستخدام الأمن لهذه التقنية، تمنع جوجل أيضًا إنشاء صور تتضمن وجوهًا واقعيةً ومطالبات تشير إلى أسماء أشخاص بارزين. هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتشار المعلومات الخاطئة وضمان الاستفادة الإيجابية من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.