تقنية

“جوجل” تعلن رسمياً أن محرك البحث الخاص بها سيصبح قادراً على توليد الصور عبر تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر

مراد الراجحي

تشتد المعركة بين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، حيث تتسابق الشركات لتعزيز محركاتها بميزات الذكاء الاصطناعي ودعمها به، وترى “جوجل” أنه حان الوقت لدعم محرك البحث بهذه الميزة الجديدة، فما هي؟.

صورة للميزة الجديدة من غوغل لتوليد الصور بالذكاء الإصطناعي في مرحلته التجريبية - مصدر الصورة: تم تعديلها بواسطة الكاتب (مراد الراجحي - نجوم مصرية).

صورة للميزة الجديدة من غوغل لتوليد الصور بالذكاء الإصطناعي في مرحلته التجريبية - مصدر الصورة: تم تعديلها بواسطة الكاتب (مراد الراجحي - نجوم مصرية).

مثل “بينغ شات”.. إتاحة إمكانية صنع المرئيات عبر الأوامر النصية ودون الحاجة لأدوات خارجية

تمت إضافة ميزة جديدة إلى محرك البحث الخاص بـ “جوجل”، فأصبحت تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي الآن لمحرك البحث الخاص بالشركة توليد الصور بدون الحاجة إلى اللجوء إلى أدوات خارجية، تعمل هذه الميزة بطريقة تشبه تقنية “بينغ شات” لتوليد الصور وتفسيرها والتي تشرف عليها “مايكروسوفت”.

إن إمكانية إنشاء الصور مباشرة من خلال محرك البحث توفر الكثير من الوقت للمستخدمين، حيث لا يحتاجون بعد الآن إلى الانتقال إلى تطبيقات أو مواقع خارجية، بالإضافة إلى ذلك سوف تسمح الأداة المدمجة في محرك البحث للمستخدمين بتعديل الصور وتخصيصها وفقاً لتفضيلاتهم.

صورة تظهر كيفية استخدام هذه تقنية توليد الصورة بالذكاء الاصطناعي- مصدر الصورة: مدونة غوغل.
صورة تظهر كيفية استخدام تقنية توليد الصورة بالذكاء الاصطناعي – مصدر الصورة: مدونة غوغل.

كما قامت الشركة بتضمين بعض القيود على الميزة الجديدة بهدف ضمان حماية المستخدمين والامتثال للقوانين المتعلقة بتوليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي، تشمل هذه القيود قيوداً على تعديل صور المشاهير، ومنع إنشاء صوراً مخصصة للبالغين أو صوراً تحتوي على محتوى ضار، وهذه القيود تتسق مع سياسة الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي يتم إنشاؤه من خلاله.

صورة تظهر كيفية استخدام هذه تقنية توليد الصورة بالذكاء الاصطناعي- مصدر الصورة: مدونة غوغل.
صورة تظهر كيفية استخدام تقنية توليد الصورة بالذكاء الاصطناعي – مصدر الصورة: مدونة غوغل.

وأعلنت “جوجل” عن هذه الميزة من خلال منشور رسمي في مدونتها، وقدمت شرحاً مفصلاً حول مجالات استخدام هذه الميزة مستقبلاً على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة التجريب ولم تصل بعد إلى جميع حسابات المستخدمين حول العالم، وتتوافق هذه التقنية مع التجربة الجديدة للبحث من غوغل المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي أطلق عليها اسم “SGE” والتي ما زالت تقتصر على الولايات المتحدة وبعض الدول.

ميزة “SGE” تعمل حالياً على متصفحات “كروم” فقط وهي ما تزال في المرحل التجريبية وتعني تصفح صفحات الويب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث باستعمال هذه الأداة يمكنك العثور بسرعة على النقاط الرئيسية لصفحة الويب التي تتصفحها، والعثور على الأسئلة التي تم الرد عليها في المقالات مثلاً،  أو الانتقال فوراً إلى القسم ذو الصلة ببحثك، أي أنها أقرب إلى مساعد شخصي يرشدك في تصفح المواقع المختلفة.

ميزة جديدة لمعرفة مدى مصداقية المحتوى البصري

صرحت “جوجل” في إعلانها نفسه عن إطلاقها أداة جديدة أيضاً تتعلق بالاستفسار عن الصور، حيث ذكر في المقال: “نحن نعمل أيضاً على إطلاق أداة جديدة تسمى (حول هذه الصورة)”، والتي ستمكن الأفراد بسهولة من تقييم مصداقية الصور ومعرفة من تداولها، حيث ستظهر هذه الأداة لتعطيك معلومات حول ما إذا كان الصورة موجودة على مواقع أخرى مثل مواقع الأخبار وخصوصاً منصات التحقق من الحقائق.

صورة تظهر كيفية استخدام ميزة الاستفسار عن الصور - مصدر الصورة: مدونة غوغل.
صورة تظهر كيفية استخدام ميزة الاستفسار عن الصور – مصدر الصورة: مدونة غوغل.

سوف تكون قادراً على العثور على هذه الأداة بالنقر على النقاط الثلاث في الصورة الظاهرة في نتائج بحثك ضمن Google Images، أو سوف تعثر على الأداة نفسها عن طريق البحث باستخدام صورة أو باستخدام لقطة للشاشة في Google Lens، أو يمكن أن تستعملها أيضاً عن طريق السحب لأعلى في تطبيق Google عندما تكون على صفحة وتجد صورة تود معرفة المزيد عنها.

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مراد الراجحي

مراد الجارحي ٢٥ عام خريج كلية العلوم جامعة عين شمس محب للكاتبة ومطلع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية وأجيد الكتابة في المجال التقني والرياضي، وأعمل اخصائي تحاليل طبية.

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