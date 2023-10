“جوجل” تعلن رسمياً أن محرك البحث الخاص بها سيصبح قادراً على توليد الصور عبر تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر

تشتد المعركة بين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، حيث تتسابق الشركات لتعزيز محركاتها بميزات الذكاء الاصطناعي ودعمها به، وترى “جوجل” أنه حان الوقت لدعم محرك البحث بهذه الميزة الجديدة، فما هي؟.

صورة للميزة الجديدة من غوغل لتوليد الصور بالذكاء الإصطناعي في مرحلته التجريبية - مصدر الصورة: تم تعديلها بواسطة الكاتب (مراد الراجحي - نجوم مصرية).

تمت إضافة ميزة جديدة إلى محرك البحث الخاص بـ “جوجل”، فأصبحت تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي الآن لمحرك البحث الخاص بالشركة توليد الصور بدون الحاجة إلى اللجوء إلى أدوات خارجية، تعمل هذه الميزة بطريقة تشبه تقنية “بينغ شات” لتوليد الصور وتفسيرها والتي تشرف عليها “مايكروسوفت”.

Google Search now has the capability to produce images from prompts, indicating the integration of a #DALLE3 or @midjourney alternative! 🔥

– spotted by @SaadhJawwadh #GenAI #SGE pic.twitter.com/CMZQu8FXuE

— DataChazGPT 🤯 (not a bot) (@DataChaz) October 12, 2023