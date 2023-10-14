“جوجل” تعلن رسمياً أن محرك البحث الخاص بها سيصبح قادراً على توليد الصور عبر تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر

تشتد المعركة بين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، حيث تتسابق الشركات لتعزيز محركاتها بميزات الذكاء الاصطناعي ودعمها به، وترى “جوجل” أنه حان الوقت لدعم محرك البحث بهذه الميزة الجديدة، فما هي؟.

صورة للميزة الجديدة من غوغل لتوليد الصور بالذكاء الإصطناعي في مرحلته التجريبية - مصدر الصورة: تم تعديلها بواسطة الكاتب (مراد الراجحي - نجوم مصرية).

مثل “بينغ شات”.. إتاحة إمكانية صنع المرئيات عبر الأوامر النصية ودون الحاجة لأدوات خارجية

تمت إضافة ميزة جديدة إلى محرك البحث الخاص بـ “جوجل”، فأصبحت تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي الآن لمحرك البحث الخاص بالشركة توليد الصور بدون الحاجة إلى اللجوء إلى أدوات خارجية، تعمل هذه الميزة بطريقة تشبه تقنية “بينغ شات” لتوليد الصور وتفسيرها والتي تشرف عليها “مايكروسوفت”.

Google Search now has the capability to produce images from prompts, indicating the integration of a #DALLE3 or @midjourney alternative! 🔥 – spotted by @SaadhJawwadh #GenAI #SGE pic.twitter.com/CMZQu8FXuE — DataChazGPT 🤯 (not a bot) (@DataChaz) October 12, 2023

إن إمكانية إنشاء الصور مباشرة من خلال محرك البحث توفر الكثير من الوقت للمستخدمين، حيث لا يحتاجون بعد الآن إلى الانتقال إلى تطبيقات أو مواقع خارجية، بالإضافة إلى ذلك سوف تسمح الأداة المدمجة في محرك البحث للمستخدمين بتعديل الصور وتخصيصها وفقاً لتفضيلاتهم.

كما قامت الشركة بتضمين بعض القيود على الميزة الجديدة بهدف ضمان حماية المستخدمين والامتثال للقوانين المتعلقة بتوليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي، تشمل هذه القيود قيوداً على تعديل صور المشاهير، ومنع إنشاء صوراً مخصصة للبالغين أو صوراً تحتوي على محتوى ضار، وهذه القيود تتسق مع سياسة الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي يتم إنشاؤه من خلاله.

وأعلنت “جوجل” عن هذه الميزة من خلال منشور رسمي في مدونتها، وقدمت شرحاً مفصلاً حول مجالات استخدام هذه الميزة مستقبلاً على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة التجريب ولم تصل بعد إلى جميع حسابات المستخدمين حول العالم، وتتوافق هذه التقنية مع التجربة الجديدة للبحث من غوغل المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي أطلق عليها اسم “SGE” والتي ما زالت تقتصر على الولايات المتحدة وبعض الدول.

ميزة “SGE” تعمل حالياً على متصفحات “كروم” فقط وهي ما تزال في المرحل التجريبية وتعني تصفح صفحات الويب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث باستعمال هذه الأداة يمكنك العثور بسرعة على النقاط الرئيسية لصفحة الويب التي تتصفحها، والعثور على الأسئلة التي تم الرد عليها في المقالات مثلاً، أو الانتقال فوراً إلى القسم ذو الصلة ببحثك، أي أنها أقرب إلى مساعد شخصي يرشدك في تصفح المواقع المختلفة.

ميزة جديدة لمعرفة مدى مصداقية المحتوى البصري

صرحت “جوجل” في إعلانها نفسه عن إطلاقها أداة جديدة أيضاً تتعلق بالاستفسار عن الصور، حيث ذكر في المقال: “نحن نعمل أيضاً على إطلاق أداة جديدة تسمى (حول هذه الصورة)”، والتي ستمكن الأفراد بسهولة من تقييم مصداقية الصور ومعرفة من تداولها، حيث ستظهر هذه الأداة لتعطيك معلومات حول ما إذا كان الصورة موجودة على مواقع أخرى مثل مواقع الأخبار وخصوصاً منصات التحقق من الحقائق.

سوف تكون قادراً على العثور على هذه الأداة بالنقر على النقاط الثلاث في الصورة الظاهرة في نتائج بحثك ضمن Google Images، أو سوف تعثر على الأداة نفسها عن طريق البحث باستخدام صورة أو باستخدام لقطة للشاشة في Google Lens، أو يمكن أن تستعملها أيضاً عن طريق السحب لأعلى في تطبيق Google عندما تكون على صفحة وتجد صورة تود معرفة المزيد عنها.