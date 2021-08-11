جوجل تعلن تغيرات مذهلة وكبيرة في عمل الألعاب والتطبيقات بهواتف أندرويد وجوجل بلاي

تستعد الآن شركة جوجل لإحداث تغيرات كبيرة في نظام عمل الألعاب والتطبيقات في جوجل بلاي وعلى الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، وبالرغم من هذه التغيرات إلا أنها لن تكون ظاهرة للجميع، فمنذ بداية أغسطس الجاري أصبح المطورون الذي يريدون إطلاق ألعاب أو تطبيقات جديدة على متجر بلاي ملتزمين باستخدام صيغة AAB، وهي الصيغة الجديدة للتطبيقات، وهي بدلاً من الصيغة القديمة APK المستخدمة منذ نحو 10 سنين.

جوجل تعلن تغيرات مذهلة وكبيرة في عمل الألعاب والتطبيقات

كما أن الصيغة الجديدة للتطبيقات AAB، هي طريقة معينة لتجميع الملفات بداخلها، وهناك فروق بين الصيغتين القديمة APK والجديدة AAB، ولكنها ليست فروق جوهرية.

ووفق جوجل فإن الفائدة الكبيرة والمفيدة التي تعود على هواتف أندرويد من تلك الصيغة الجديدة AAB، تكمن في أن المساحة التي يأخذها التطبيق ستكون صغيرة، حيت أن تلك الصيغة تجعل هاتفك يحصل على الملفات التي تخصه فقط من التطبيق، وليس كل برمجيات التطبيق، مما يقلل مساحة هذه التطبيقات على الهاتف.

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وهذا بعكس الصيغة القديمة APK والتي تعمل على تحميل كل ملفات التطبيق سواء أكانت مفيدة للهاتف أو غير مفيدة، كما أن هذه الصيغة ستكون مذهلة بالنسبة للألعاب، وسوف تستفيد الألعاب منها استفادة كبيرة، حيث سيقوم المستخدم بتحميل أي لعبة، وعند تحميلها مرة أخرى سيتم تحميلها من المستوى الذي وصلت إليه في اللعب ولن يتم تحميل المستويات السابقة.