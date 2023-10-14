جوجل تعلن أداة جديدة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة جوجل عن تجربة البحث التوليدي SGE أصبحت تسمح لك بإنشاء صورة مباشرة من مطالبة نصية، ويأتي ذلك بعد أن أتاحت مايكروسوفت منذ شهر مارس القدرة على إنشاء الصور ضمن Bing Chat باستخدام نموذج DALL-E من شركة OpenAI، لذلك ليس من المستغرب أن تحذو جوجل حذوها.

وتسمح جوجل الآن للمستخدمين بكتابة المسودات داخل تجربة البحث التوليدي SGE مع تخصيص المخرجات لتكون طويلة أو قصيرة أو تغيير طريقة الكتابة لتكون جدية أو غير رسمية.

وتأتي المزايا الجديدة في أعقاب سلسلة من التحديثات السريعة لتجربة البحث التوليدي SGE مع تسارع وتيرة تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

واكتسبت تجربة البحث التوليدي SGE على مدار الأشهر القليلة الماضية إمكانات جديدة للقيام بأشياء، مثل كتابة ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء تعريفات للمصطلحات غير المألوفة والتعليمات البرمجية، بالإضافة إلى مزايا السفر والبحث عن المنتج.

ويمكنك باستخدام ميزة إنشاء الصور الجديدة بالذكاء الاصطناعي إدخال مطالبة تحدد نوع الصورة التي تريدها، مثل رسم أو صورة فوتوغرافية أو لوحة فنية.

وتولد تجربة البحث التوليدي SGE أربع نتائج قابلة للتنزيل بصفتها ملفات png، أو تحرير المطالبة التي أنشأت الصور لإنشاء مجموعة جديدة.

ويشغل نموذج تحويل النص إلى صورة من جوجل المسمى Imagen الميزة الجديدة، وتصبح الميزة نفسها متاحة أيضًا عند استخدام بحث الصور من جوجل.

ويمكنك إنشاء صورة جديدة باستخدام المطالبات من المربع الذي يظهر ضمن النتائج في حال لم تجد الصورة التي تحتاج إليها أثناء التمرير عبر نتائج بحث الصور.

وتقصر جوجل ميزة إنشاء الصور الجديدة على المستخدمين البالغة أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وذلك نظرًا إلى أن إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي قد أدى إلى بعض المحتوى غير المناسب.