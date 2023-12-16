جوجل تعزز خصوصية المستخدمين بتحديثات جديدة في خرائطها

في تحول كبير في سياساتها، تخطط جوجل لإجراء تغييرات جوهرية على كيفية تخزين سجلات مواقع المستخدمين لخدمة خرائطها، الشركة تعتزم الانتقال من تخزين هذه البيانات على السحابة إلى تخزينها محليًا على أجهزة المستخدمين نفسها، هذا القرار، الذي يعد خطوة غير مسبوقة في مجال خصوصية البيانات، من شأنه أن يجعل الوصول إلى هذه المعلومات من قبل السلطات القضائية أكثر صعوبة، يُظهر هذا التوجه حرص جوجل على تعزيز خصوصية المستخدمين ويعكس الحاجة المتزايدة لحماية بيانات المستخدمين في ظل الاستخدام المتنامي للتكنولوجيا والبيانات الرقمية.

الحد من استخدام أوامر السياج الجغرافي

أوامر السياج الجغرافي، وهي أداة قانونية محددة، تمكن السلطات القانونية من طلب بيانات من شركات التكنولوجيا حول الأجهزة المتنقلة الموجودة في منطقة جغرافية محددة، هذه الأداة تُستخدم بشكل واسع في التحقيقات القانونية والجنائية، على سبيل المثال، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) هذه الطريقة بشكل فعّال في التحقيقات المتعلقة بأحداث واحتجاجات مثل تلك التي نظمتها حركة Black Lives Matter، هذا النوع من الطلبات يمكن أن يوفر للسلطات معلومات قيمة حول تحركات وأماكن تواجد الأجهزة المتنقلة، مما يساعد في جمع الأدلة أو تتبع الأشخاص المشتبه بهم.

ضغوط على جوجل لتحسين الخصوصية

جوجل، شركة التكنولوجيا العملاقة، واجهت ضغوطًا متزايدة ومستمرة بشأن طريقة تعاملها مع سجلات مواقع المستخدمين، هذه الضغوط جاءت نتيجة للمخاوف المتنامية حول خصوصية البيانات، خاصةً فيما يتعلق باستخدام أوامر السياج الجغرافي، هناك دعوات مستمرة للشركة لإعادة النظر في سياساتها وتطبيقاتها بما يضمن حماية أفضل لخصوصية المستخدمين وتقليل المخاطر المرتبطة بتخزين واستخدام هذه البيانات الحساسة.

تحديثات مستقبلية لخرائط جوجل

تستعد جوجل لإطلاق تحديث كبير لتطبيق خرائطها في العام المقبل، وذلك بهدف معالجة مشكلات الخصوصية المتزايدة، هذا التحديث، كما أوضح مارلو ماكجريف، مدير المنتج في خرائط جوجل، سيكون مركزًا بشكل أساسي على تعزيز قدرة المستخدمين على التحكم في بياناتهم الخاصة، من المتوقع أن يشمل هذا التحديث ميزات جديدة تمكّن المستخدمين من إدارة وحماية معلوماتهم بشكل أكثر فعالية، ما يعكس التزام جوجل بتوفير خيارات خصوصية أفضل وأكثر شفافية لمستخدمي خدماتها.

تأثير التحديثات على سجل المواقع والخصوصية

التحديث القادم لخرائط جوجل سيشهد تغييرات مهمة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدم. من ضمن هذه التغييرات، هناك تعديلات في ميزة “الجدول الزمني” بالخرائط، والتي تتيح للمستخدمين رؤية تاريخ تنقلاتهم، أيضًا، سيتم تغيير الإعدادات الافتراضية للحذف التلقائي لسجل المواقع، مما يمنح المستخدمين المزيد من السيطرة على بياناتهم ويقلل من مدة بقاء هذه البيانات في سجلات جوجل، هذه الخطوات تساعد في تقوية خصوصية المستخدم وتحد من إمكانية الوصول السهل للسلطات إلى هذه البيانات، ما يعكس جهود جوجل المستمرة لمواكبة المخاوف العالمية حول خصوصية البيانات.