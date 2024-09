جوجل تطلق Gemini AI أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المطورة وتتفوق على ChatGPT

أطلقت شركة جوجل العالمية النموذج الأحدث والمطور من أدوات الذكاء الاصطناعي “Gemini AI”، والذي يتمتع بقدرة عالية على إنجاز المهام المتعددة، مؤكدة أن هذا النموذج سوف يتفوق على منافسه الأعلى في سوق التكنولوجيا العالمي ChatGPT، جاء ذلك خلال الإعلان الرسمي الذي نشرتها شركة جوجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس.

أكدت جوجل أن هذا النموذج الجديد من من أدوات الذكاء الاصطناعي سوف يزود روبوت الدردشة الخاصة بها Bard، بالكثير من المهام والمعلومات، مثل الإدراك المنطقي، والتعامل مع النصوص، وتحليل البيانات، وذلك على مراحل مختلفة على حسب ما جاء في بيان جوجل.

We believe in making AI helpful for everyone. That’s why we’re launching Gemini, our most capable model that’s inspired by the way people understand and interact with the world. #GeminiAI pic.twitter.com/gNG9ha9xMO

ومن الجدير بالذكر أن شركة جوجل قد قامت بإطلاق Gemini AI بثلاث إصدارات مختلفة، وذلك حتى تتيح لجميع مستخدمي جوجل حول العالم إمكانية استخدام Gemini AI على جميع المنصات وجميع الهواتف الذكية، وذلك على مرحلتين تشمل منهما ما يلي:

المرحلة الأولى تشهد إطلاق Gemini AI pro وتبدأ من اليوم الخميس، وتستهدف دعم اللغة الإنجليزية في 170 دولة حول العالم، وصولاً لعدد كبير من اللغات والبلدان حول العالم.

المرحلة الثانية تشهد إطلاق Gemini AI ultra والتي ستبدأ بتطوير نسخة جوجل بيرد الحالية وإصدار Bard Advanced، وإطلاق Gemini AI Nano، وهذا النموذج الذي يعمل على الهواتف الذكية الحديثة من جوجل، والتي ستعتمد على المعالج الأحدث من جوجل tensor g3، والذي يمكنه من القيام بمهام أكثر مثل تلخيص المقاطع الصوتية المسجلة وتحويلها إلى نصوص، والرد على الرسائل.

Gemini Nano on #Pixel8 Pro is also starting to power Smart Reply in Gboard, which suggests high-quality responses to messages. It’s available now in English for developer preview in WhatsApp, and coming to more apps next year. pic.twitter.com/Lp9stPxU7s

— Google (@Google) December 6, 2023