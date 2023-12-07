تقنية

جوجل تطلق Gemini AI أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المطورة وتتفوق على ChatGPT

محمود الشريف

أطلقت شركة جوجل العالمية النموذج الأحدث والمطور من أدوات الذكاء الاصطناعي “Gemini AI”، والذي يتمتع بقدرة عالية على إنجاز المهام المتعددة، مؤكدة أن هذا النموذج سوف يتفوق على منافسه الأعلى في سوق التكنولوجيا العالمي ChatGPT، جاء ذلك خلال الإعلان الرسمي الذي نشرتها شركة جوجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس.

أكدت جوجل أن هذا النموذج الجديد من من أدوات الذكاء الاصطناعي سوف يزود روبوت الدردشة الخاصة بها Bard، بالكثير من المهام والمعلومات، مثل الإدراك المنطقي، والتعامل مع النصوص، وتحليل البيانات، وذلك على مراحل مختلفة على حسب ما جاء في بيان جوجل.

ومن الجدير بالذكر أن شركة جوجل قد قامت بإطلاق Gemini AI بثلاث إصدارات مختلفة، وذلك حتى تتيح لجميع مستخدمي جوجل حول العالم إمكانية استخدام Gemini AI على جميع المنصات وجميع الهواتف الذكية، وذلك على مرحلتين تشمل منهما ما يلي: 

المرحلة الأولى تشهد إطلاق Gemini AI pro وتبدأ من اليوم الخميس، وتستهدف دعم اللغة الإنجليزية في 170 دولة حول العالم، وصولاً لعدد كبير من اللغات والبلدان حول العالم.

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المرحلة الثانية تشهد إطلاق Gemini AI ultra والتي ستبدأ بتطوير نسخة جوجل بيرد الحالية وإصدار Bard Advanced، وإطلاق Gemini AI Nano، وهذا النموذج الذي يعمل على الهواتف الذكية الحديثة من جوجل، والتي ستعتمد على المعالج الأحدث من جوجل tensor g3، والذي يمكنه من القيام بمهام أكثر مثل تلخيص المقاطع الصوتية المسجلة وتحويلها إلى نصوص، والرد على الرسائل.

سيعمل نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من جوجل على دعم جميع تطبيقات المراسلة والتي ستبدأ مع تطبيق واتساب هذا العام، مع ضم العديد من التطبيقات خلال العام المقبل 2024، إضافة إلى كتابة الأكواد البرمجية، وقراءة الصور والفيديوهات، والتي سوف تجعله يتفوق على نموذج الذكاء الاصطناعي الحالي chatgpt 3.5.


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عن الكاتب:
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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات إخبارية فيما يخص الشأن المصري والسعودي، وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

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