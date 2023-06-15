جوجل تطلق ميزتين جديدتين لتجربة الملابس الافتراضية وتحسين إعلانات العلامات التجارية

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزتين مبتكرتين تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت، تمكن المستخدمون الآن من الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتجربة الملابس التي يشترونها عبر الإنترنت قبل شرائها.

تسعى جوجل من خلال هاتين الميزتين الجديدتين إلى تمكين المستخدمين من الحصول على تجربة مشابهة لتلك التي يحصلون عليها عند التسوق في المتاجر الفعلية.

تتضمن الميزة الأولى التجربة الافتراضية للملابس، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لعرض الملابس على عارضي أزياء حقيقيين بأشكال وأحجام مختلفة.

التجربة الافتراضية للملابس، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لعرض الملابس على عارضي أزياء حقيقيين بأشكال وأحجام مختلفة. وبفضل الميزة الثانية، يمكن للمستخدمين استخدام مرشحات متقدمة للبحث عن القطع المناسبة وفقاً لمتطلباتهم الشخصية.

وتأتي هاتين الميزتان كجزء من جهود جوجل لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت وتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات أكثر ثقة ودقة عند شراء الملابس، حيث يعد التجربة الافتراضية للملابس وسيلة مبتكرة للمستخدمين لتجربة الملابس على أشكال حقيقية قبل الشراء، بينما توفر المرشحات المتقدمة إمكانية البحث الدقيق والسريع عن القطع المناسبة وفقاً للأذواق والاحتياجات الفردية.

وتشمل العلامات التجارية التي تدعم هاتين الميزتين حالياً Anthropologie و Everlane و H&M و LOFT، وتهدف جوجل من خلال هاتين الميزتين إلى تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت وتحسين راحة المستخدمين وثقتهم في عملية الشراء.

ومن جانب آخر، أعلنت جوجل أيضاً عن إطلاق ميزتين جديدتين تستخدمان تقنية الذكاء الاصطناعي في تحسين إعلانات العلامات التجارية، ستتيح هاتين الميزتين للمعلنين العثور على أفضل المواضيع لإعلاناتهم عبر خدمات جوجل المختلفة، وذلك بفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

باستخدام هذه التقنيات المتقدمة، تسعى جوجل إلى تحسين كفاءة الإعلانات وتوجيهها بشكل أكثر دقة وفاعلية للجمهور المستهدف، مما يعود بالفائدة على العلامات التجارية والمعلنين على حد سواء.

تعتبر هذه الخطوة إضافة هامة لمجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل عملية التسوق عبر الإنترنت، وتعكس التطورات الجديدة التزام جوجل بالابتكار وتوفير أدوات مبتكرة للمستخدمين والمعلنين لتحقيق تجارب متميزة ونتائج أفضل في عالم التجارة الإلكترونية.