جوجل تطلق ميزة ‘وضع الرفيق’ في تطبيق Google Meet لنظامي Android وiOS

أعلنت جوجل عن إطلاق ميزة “وضع الرفيق” (Companion Mode) في تطبيقها للاجتماعات والمكالمات عبر الإنترنت، Google Meet، لمنصتي Android وiOS، تم تصميم هذا الوضع المبتكر لتعزيز تجربة المشاركين في أنظمة الاجتماعات عن بُعد، مقدمًا خيار الشاشة الثانية الذي يعزز التفاعل دون الحاجة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية داخل غرف الاجتماعات المتعددة الأشخاص.

تعزيز التفاعل في الاجتماعات:

تم تصميم “وضع الرفيق” خصيصًا للمشاركين الذين يستخدمون أنظمة الاتصال الصوتي/الفيديو في غرف الاجتماعات الكبيرة، عند تفعيله، يتم تعطيل الميكروفون والفيديو تلقائيًا لمنع التداخل خلال الاجتماع، تؤكد جوجل أن هذه الميزة توفر الوصول إلى عناصر التحكم والميزات التفاعلية داخل غرفة الاجتماع، مثل القدرة على تسجيل الدخول إلى الغرفة باستخدام الهاتف، مما يسهل على المشاركين الآخرين رؤية اسم المستخدم بجانب غرفة الاجتماع في قائمة الحضور.

الميزات التفاعلية:

يتيح هذا الوضع للمستخدمين مشاركة ردود الفعل دون مقاطعة المتحدث ورفع أيديهم للإشارة إلى رغبتهم في التحدث، بالإضافة إلى ذلك، يدعم “وضع الرفيق” التسميات التوضيحية المباشرة لترجمات في الوقت الحقيقي لكلمات المتحدث ويسمح بتبادل رسائل الدردشة مع المشاركين الآخرين في الاجتماع، يمكن للمستخدمين أيضًا عرض وتكبير المحتوى المعروض على أجهزتهم المحمولة، مما يعزز قدرتهم على متابعة الاجتماع دون الاعتماد على اللابتوبات.

الإطلاق التدريجي:

تخطط جوجل لطرح “وضع الرفيق” تدريجيًا لجميع مستخدمي Google Meet خلال الأسابيع القادمة، ويشمل ذلك المشتركين في “Workspace” وأصحاب الحسابات الشخصية المجانية، من الجدير بالذكر أن هذه الميزة كانت متاحة سابقًا في نسخة الويب من Google Meet قبل أن تصبح متاحة في التطبيق المحمول.

يمثل إدخال “وضع الرفيق” في تطبيق Google Meet للأجهزة المحمولة خطوة مهمة في تحسين وظائف وتجربة المستخدم لمنصة اجتماعات جوجل عبر الإنترنت، من خلال تسهيل تفاعل أفضل وأكثر فعالية بين المشاركين في الاجتماع، خاصةً في غرف الاجتماعات الكبيرة، تواصل جوجل الابتكار وتحسين خدماتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لمستخدميها.