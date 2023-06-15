جوجل تطلق ميزات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت

جوجل تكشف عن ميزتين جديدتين قائمتين على تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يسهل على المعلنين إيجاد أفضل مواضع لإعلانات العلامات التجارية عبر خدمات جوجل المتنوعة.

في الأشهر الأخيرة، تصبح تقنية الذكاء الاصطناعي سيدة الموقف في صناعة التكنولوجيا، وبعد إطلاق شرك البحث الذكاء الاصطناعي الناشئة “أوبن آي” لروبوت الدردشة ChatGPT في نهاية العام الماضي، قامت شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وسناب شات بإطلاق روبوتات الدردشة الخاصة بها للتنافس مع ChatGPT، وتسعى هذه الشركات أيضاُ للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة المعلنين وزيادة إيراداتها.

بالرغم من أن جوجل قدمت في السابق أدوات الذكاء الاصطناعي للمعلنين، إلا أنها تستخدم الآن هذه التقنية لمساعدة العلامات التجارية على تحقيق أهداف إعلاناتها بشكل أكثر تحديداً.

وفي منشور على مدونتها، أوضحت جوجل أن الميزة الأولى المعروفة ب “Demand Gen” ستستخدم الذكاء الاصطناعي لوضع إعلانات الصور والفيديو للمعلنين عبر عدة تطبيقات، مثل Gmail و YouTube وخدمة مقاطع الفيديو القصيرة Shorts التي تنافس تطبيق تيك توك، وصرحت فيديا سرينيفاسان، نائبة رئيس جوجل والمديرة العامة للإعلانات، بأن الذكاء الاصطناعي سيساعد المعلنين على التركيز على إيجاد مواضع إعلانية واضحة وملفتة للنظر.

وتقدم جوجل أيضاً ميزة أخرى تستخدم الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل مواضع الإعلانات بهدف زيادة مشاهدات إعلانات الفيديو للعلامات التجارية.

ووفقاً لسرينيفاسان، أظهرت الاختبارات المبتكرة زيادة تصل إلى 40 في المئة في مشاهدات الفيديو للعلامات التجارية باستخدام هذه الأداة الجديدة.

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للعلامات التجارية تخفيف العبء عن المعلنين والتركيز بشكل أكبر على استراتيجيات التسويق الخاصة بها، هذه الميزات الجديدة من جوجل تعد خطوة مهمة في تطوير حلول الإعلانات وتعزيز تجربة المستخدم والمعلن على الإنترنت.