جوجل تطلق خاصية التوقيع الإلكتروني في كل من درايف والمستندات

أعلنت شركة جوجل عن توفر ميزة التوقيع الإلكتروني لمشتركي كل من خدمتي المستندات ودرايف في “ورك سبيس”.

خاصية التوقيع الإلكتروني في كل من درايف والمستندات تطلقها جوجل - مصدر الصورة سودفاكس

حيث تم تجربة تلك الميزة لبعض المستخدمين في أغسطس الماضي قبل أن تصبح متاحة لجميع مشتركي حزمة ورك سبيس.

وأوضحت جوجل على موقعها الرسمي أنها قد قامت بتضمين ميزة التوقيع الإلكتروني في المستندات بهدف تسهيل عملية طلب التوقيعات وتتبع العقود وإدارتها لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، يمكن للعملاء الآن استخدام هذه الأداة الجديدة لإعداد حقول التوقيع مباشرة في مستندات جوجل واستكمال التوقيعات الرقمية أو طلبها للمستندات المهمة مثل العقود التجارية والاتفاقيات.

يجدر الإشارة إلى أنه يمكن طلب التوقيعات من مستخدمين آخرين الذين لديهم حسابات غير تابعة لشركة جوجل، مما يمنح هذه الميزة ميزة تنافسية على برامج التوقيع الإلكتروني الخارجية الأخرى