جوجل تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد ‘Gemini’ عالميًا

أعلنت جوجل عن الإطلاق العالمي لتطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد “Gemini”، موسعة نطاقها ليشمل الولايات المتحدة وعدة دول في أمريكا الجنوبية، آسيا، إفريقيا، وكندا، وفقًا لجاك كراوتشيك، مدير المنتج في جوجل، تسرع الشركة أيضًا توفير التطبيق في الدول الأوروبية.

التوسع العالمي والتوفر:

“Gemini”، الذي تم إطلاقه في البداية في الولايات المتحدة، أصبح الآن متاحًا في العديد من الدول حول العالم، مع خطط لنشره بسرعة في أوروبا، يمكن للمستخدمين في الدول المدعومة تحميل “Gemini” مجانًا من متجر Google Play لأجهزة Android ومتجر التطبيقات لمستخدمي iPhone أو iPad، بالنسبة لمستخدمي Android في المناطق التي لم يتوفر فيها التطبيق بعد، مثل بعض الدول الأوروبية، يمكن تحميل “Gemini” من متاجر التطبيقات البديلة خارج Google Play.

الميزات والقدرات:

يتيح “Gemini” للمستخدمين إدخال النصوص، أوامر الصوت، أو استخدام الصور، مستجيبًا بناءً على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص به، “Gemini Pro”، الذي يدعم أكثر من 40 لغة، بما في ذلك اللغة العربية، يمكن للتطبيق توليد الأفكار والصور، ويمكن أن يعمل كبديل لـ Google Assistant، ومع ذلك، لا يدعم حاليًا أوامر النظام مثل تغيير الإعدادات، ضبط المنبهات، أو التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

التكامل المستقبلي وتعليقات المستخدمين:

تتوقع جوجل جعل “Gemini” المساعد الافتراضي للذكاء الاصطناعي في نظام Android، مركزة على حل المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون قبل تقديم ميزات جديدة بشكل واسع، يؤكد هذا النهج على التزام جوجل بتنقيح وظائف “Gemini” وتجربة المستخدم مع أصبح جزءًا أكثر أهمية من نظام Android.

يمثل الإطلاق العالمي لـ “Gemini” خطوة كبيرة في استراتيجية جوجل للذكاء الاصطناعي، موفرًا للمستخدمين حول العالم مساعد ذكاء اصطناعي متعدد اللغات ومتعدد الاستخدامات، مع استمرار جوجل في معالجة تعليقات المستخدمين وتوسيع قدرات “Gemini”، يُتوقع أن يعيد التطبيق تعريف التفاعلات مع الذكاء الاصطناعي عبر لغات ومناطق متنوعة، مؤكدًا مكانته كلاعب رئيسي في مجال المساعدين الذكاء الاصطناعي.