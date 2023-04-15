جوجل تطلق الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 14.. تعرف على التفاصيل

أعلنت جوجل رسميًا عن إطلاق الإصدار التجريبي من Android 14 وذلك بعد إجراء المعاينة من قِبل المطورين خلال شهر فبراير ومارس، ويمكن لعملاء الشركة الذين يستخدمون هواتفها الحصول على هذا التحديث وذلك من خلال التسجيل عبر أحد إصدارات الشركة من هواتف Pixel في صفحة Android Beta، تعرف فيما يلي على تفاصيل هذا التحديث وكيفية تفعيله على الهاتف.

طريقة تفعيل تحديث Android 14

من جانبها أعلنت شركة جوجل أن هذا الإصدار التجريبي سوف يعمل على الهاتف بعد التسجيل في صفحة Android Beta، ومن المقرر أيضاً أن يتم تفعيل الإصدار التجريبي الأول من Android 14 مباشرة في حالة إذا كان المستخدم قد سجل في الإصدار التجريبي لتحديث Android 13 بشرط أن يكون الهاتف المستخدم مدعوم من التحديث القادم.

والجدير بالذكر أن هذا الإصدار سوف يتضمن مجموعة من الأخطاء والمشكلات عند التشغيل، وسوف تقدم جوجل الإصدار التجريبي القادم في شهر مايو، وفي يونيو القادم سوف تطلق اثنين من الإصدارات المستقرة من التحديث.

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مميزات تحديث Android 14

سوف يأتي التحديث الجديد “Android 14” بمجموعة من المميزات عند تفعيلها على الهواتف ومنها ما يلي: