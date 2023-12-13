قدمت شركة جوجل يوم الأربعاء أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) المسمى Gemini، تم تصميم نموذج الذكاء الاصطناعي للوسائط المتعددة الجديد هذا، لمنافسة عروض عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل OpenAI وMicrosoft وMeta.

جوجل تطلق أقوى نموذج للذكاء الاصطناعي جيميناي Gemini

Gemini نموذج الذكاء الاصطناعي بديل شات جي بي تي

كشفت Google مؤخرًا عن Gemini، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا وقوة حتى الآن، وفقًا لبيان عملاق البحث، يبرز Gemini باعتباره الأكثر شمولاً وكفاءة الذي طورته الشركة على الإطلاق، حيث يعرض أحدث القدرات عبر العديد من المعايير الشهيرة.

تم تصميم نموذج الذكاء الاصطناعي المرن، الذي أنشأه قسم DeepMind AI في Google، للعمل بوتيرة أسرع بكثير مقارنة بمنافسيه مثل OpenAI، وقد أصبح ذلك ممكنًا من خلال تدريبه على وحدات معالجة Tensor (TPU) من Google، المعروفة بأدائها العالي.

إحدى المزايا الرئيسية لهذا النموذج هي قدرته على فهم ومعالجة أشكال مختلفة من البيانات، مثل النص والتعليمات البرمجية والصوت والصور ومقاطع الفيديو، بطريقة متماسكة وفعالة، وهذا يسمح بالتكامل السلس والاستفادة من مصادر المعلومات المتنوعة.

إصدارات جيميناي Gemini من جوجل

توفر Google ثلاثة إصدارات من Gemini 1.0 وهي:

Gemini Ultra Gemini Pro Gemini Nano

وكل منها مصمم لتلبية احتياجات وتفضيلات محددة.

جيميناي الترا Gemini Ultra

Gemini Ultra هو الإصدار الأكبر والأكثر تقدمًا، وهو مزود بقدرات لا مثيل لها تمكنه من التعامل بفعالية حتى مع المهام الأكثر تعقيدًا، يُظهر Gemini Ultra أداءً متفوقًا مقارنة بـ GPT-4، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تفسير الصور والمنطق الرياضي.

جيميناي برو Gemini Pro من ناحية أخرى، يُوصف Gemini Pro بأنه النموذج الأفضل من Google لقدرته الاستثنائية على التوسع بسلاسة عبر مجموعة متنوعة من المهام، يمكن الآن الوصول إلى الإصدار Pro من Gemini من خلال برنامج Bard chatbot، وسيكون متاحًا قريبًا باللغة الإنجليزية في أكثر من 170 دولة ومنطقة. بالإضافة إلى ذلك تخطط Google لتوسيع مدى توفرها من خلال طرق مختلفة، وتوسيع نطاق الدعم للغات والمواقع الجديدة اعتبارًا من 13 ديسمبر، يمكن للمطورين وعملاء المؤسسات الوصول بسهولة إلى Gemini Pro من خلال Gemini API في Google AI Studio أو Google Cloud Vertex AI. جيميناي نانو Gemini Nano يتميز Gemini Nano بكفاءته الرائعة، مما يجعله الخيار الأمثل لتنفيذ المهام مباشرة على الجهاز، وتعمل Google على توسيع نطاق توفر Gemini Nano ليشمل هواتف Pixel 8 Pro الذكية، علاوة على ذلك هناك خطط في الأشهر المقبلة لدمج Gemini في منصات مختلفة مثل البحث والإعلانات وChrome وغيرها من الخدمات. كما ستتاح لمطوري Android الفرصة للاستفادة من Gemini Nano من خلال AICore، وهي قدرة نظام جديدة تم تقديمها في Android 14، وستكون هذه الإمكانية متاحة في البداية على أجهزة Pixel 8 Pro.

جوجل تعلن عن نيتها إطلاق Gemini Ultra

أعلنت جوجل عن نيتها إطلاق Gemini Ultra، وهو تكرار متقدم للغاية لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، بالتعاون مع Bard Advanced، بدءًا من بداية عام 2024، ستكون هذه التكنولوجيا الرائدة متاحة في البداية لمجموعة مختارة بعناية تتألف من العملاء والمطورين والشركاء والخبراء المتخصصين في السلامة والمسؤولية.

والهدف الأساسي هو الحصول على تعليقات قيمة خلال المرحلة التجريبية الأولية، وبعد ذلك تتمثل الخطة في تقديمه تدريجيًا للمطورين وعملاء المؤسسات في الأشهر الأولى من العام التالي 2025.