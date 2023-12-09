جوجل تطلق أداة NotebookLM المبتكرة لتحليل المستندات بالذكاء الاصطناعي

جوجل تدشن عصرًا جديدًا في عالم تقنيات الملاحظات بإطلاقها لأداة NotebookLM المتطورة في الولايات المتحدة، تتميز هذه الأداة بكونها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز تجربة تدوين الملاحظات.

في تصريح لها، أوضحت جوجل تحديثاتها الأخيرة على أداة NotebookLM، مشيرةً إلى دمجها لنموذج الذكاء الاصطناعي “Gemini برو”، الذي يُعد ثمرة أحدث ابتكاراتها، يهدف هذا الدمج إلى تحسين قدرة الأداة على استيعاب وتحليل المستندات بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى تنفيذ مهام تتطلب تفكيرًا منطقيًا بدقة عالية.

تتيح أداة NotebookLM للمستخدمين إمكانية رفع مستندات ومصادر متنوعة، والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه المدخلات، من خلال هذا التحليل، يمكن تلخيص المعلومات، استخراج الإجابات، والإشارة إلى المصادر المعتمدة في الوثائق المقدمة.

تختلف NotebookLM عن روبوتات الدردشة التقليدية مثل جوجل Bard، بينج، و ChatGPT، حيث تركز الأخيرة على البيانات العامة المتوفرة على الإنترنت، في المقابل، ترتكز NotebookLM على تحليل المصادر الخاصة بالمستخدم فقط.

تسمح الأداة بإضافة المستندات من خلال حساب درايف أو من جهاز المستخدم مباشرةً، كما يمكنها التعامل مع النصوص المنسوخة، تقدم الأداة مساعدة قيمة للمستخدمين في مجالات متعددة كالتعليم، العمل، البحث العلمي، وصناعة المحتوى، أشارت جوجل إلى قدرة الأداة على التعامل مع ما يصل إلى 20 مصدرًا مختلفًا، بحيث لا يتجاوز حجم كل مصدر 200 ألف كلمة.

وفي ختام إعلانها، توقعت جوجل إطلاق الأداة عالميًا خارج الولايات المتحدة في المستقبل القريب.