جوجل تضيف ميزة إنشاء الصور الجديدة.. استمتع بخيارات واسعة للتعبير البصري

أعلنت جوجل أن تجربة البحث التوليدي SGE الآن تمكن المستخدمين من إنشاء صور مباشرة من مطالبات نصية، ويأتي هذا بعد أن قدمت مايكروسوفت إمكانية إنشاء الصور في Bing Chat باستخدام نموذج DALL-E من OpenAI، وبالتالي فإن تبني جوجل لهذه الخاصية ليس مفاجئًا.

بالإضافة إلى ذلك فإن جوجل تسمح الآن للمستخدمين بكتابة المسودات داخل تجربة البحث التوليدي SGE وتخصيص النتائج حسب رغبتهم، سواء كانت النتائج طويلة أم قصيرة، ويمكنهم أيضًا تغيير طريقة الكتابة لتكون جدية أو غير رسمية.

تأتي هذه المزايا الجديدة كجزء من سلسلة من التحديثات السريعة لتجربة البحث التوليدي SGE، حيث تتسارع وتيرة تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تطوّرت تجربة البحث التوليدي SGE خلال الأشهر الأخيرة لتتيح إمكانيات جديدة، مثل كتابة ملخصات ذكية وإنشاء تعريفات لمصطلحات غير مألوفة وتوليد التعليمات البرمجية، بالإضافة إلى مزايا في مجالات السفر والبحث عن المنتجات.

كما يمكنك الآن استخدام ميزة إنشاء الصور الذكية لإدخال مطالبة تحدد نوع الصورة التي ترغب بها، سواء كانت رسمًا أو صورة فوتوغرافية أو لوحة فنية.

تولّد تجربة البحث التوليدي SGE أربعة نتائج قابلة للتنزيل في شكل ملفات PNG، ويمكنك أيضًا تعديل المطالبة التي أنشأت الصورة لإنشاء مجموعة جديدة من النتائج.

وتقدم جوجل ميزة جديدة تسمى “Imagen” والتي تعمل على تحويل النص إلى صورة، وتصبح هذه الميزة متاحة أيضًا عند استخدام بحث الصور من جوجل.

وبإمكانك أيضًا إنشاء صورة جديدة باستخدام المطالبات الموجودة في المربع الذي يظهر ضمن نتائج البحث عن الصور، وذلك في حالة عدم العثور على الصورة التي تحتاجها أثناء التصفح.

وتقتصر ميزة إنشاء الصور الجديدة من جوجل على المستخدمين البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، نظرًا لأن إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى ظهور محتوى غير مناسب في بعض الحالات.

وقامت الشركة بإضافة بعض سياسات التصفية الصارمة في المنتج، بهدف منع إنشاء الصور التي قد تكون ضارة أو مضللة، أو تنتهك سياسات استخدام التوليد بالذكاء الاصطناعي.

كما تمنع جوجل أيضًا إنشاء صور تتضمن وجوهًا واقعية ومطالبات تشير إلى أسماء أشخاص بارزين، وتلك السياسات تهدف إلى منع انتشار المعلومات الخاطئة والتحيز.