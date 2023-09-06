تقنية

جوجل تضيف مقاطع الفيديو إلى متجر بلاي مثل تيك توك.. يمكنك الآن مشاهدتها من خلاله

محمد النجار

أضافت شركة جوجل ميزة جديدة إلى متجر بلاي الخاص بها، تمكّن المستخدمين من مشاهدة مقاطف الفيديو القصيرة من خلاله، إذ حصل متجر التطبيقات على سلسلة من مقاطع الفيديو القابلة للمشاهدة مباشرة عبره، وتسمى هذه الفيديوهات باسم Play Report، وتهدف إلى مساعدة المشاهدين في اكتشاف التطبيقات الجديدة، وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

- صورة 1 - جوجل تضيف مقاطع الفيديو إلى متجر بلاي مثل تيك توك.. يمكنك الآن مشاهدتها من خلاله

شعار متجر بلاي المصدر: soqplay.com‏

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إضافة مقاطع الفيديو إلى متجر جوجل بلاي

وإتماما لهذه الميزة، تعمل جوجل على التعاون مع عدد من صناع المحتوى والخبراء لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة التي تسلط الضوء على تطبيقات معينة، داخل المتجر.

وتتشابه مقاطع الفيديو في متجر بلاي، مع فيديوهات تيك توك، حيث تظهر في تنسيق عمودي ومدة بضع ثوانٍ، مع إضافة أداة لها عبارة عن زر “تثبيت” سهل الاستخدام أسفل الفيديو مباشرةً، حتى يمكن للمشاهدين النقر عليه بسرعة إذا نجح الفيديو في الإقناع.

وأصبحت مقاطع الفيديو الآن، متوفرة عبر متجر جوجل بلاي لعدد قليل من المستخدمين، ويمكن مشاهدتها في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية للمتجر.

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محمد النجار

تخرجت في كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أهوى الكتابة منذ الصغر، وعملت في بعض الصحف كجريدتي الوطن والوفد،، ولدي مهارات مثل: مهارات الكمبيوتر، والتدقيق اللغوي، وكتابة المحتوى بكل أنواعه، وحصلت على دورات في الكتابة، وبرامج التصميم والمونتاج.

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