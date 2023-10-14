جوجل تسعى لجعل مفاتيح المرور هي الطريقة الرئيسية لتسجيل الدخول

في شهر مايو الذي مضى أعلنت شركة جوجل عن دعمها لاستخدام مفاتيح المرور للحسابات الشخصية عبر جميع المنصات، مثل أندرويد وiOS والإصدارات المخصصة لأجهزة الكمبيوتر.

وبدورها، فقد استمرت الشركة في توسيع دعمها لهذه الوظيفة على حسابات Workspace خلال الشهر التالي.

والآن تهدف جوجل إلى تعزيز هذه الخطوة من خلال جعل مفاتيح المرور هي الطريقة الأساسية لتسجيل الدخول عبر حساباتها الشخصية.

التقدم في هذا المجال يأتي مع فكرة جديدة لتسجيل الدخول تعتبر أمنًا ومقاومة لأي محاولات احتيالية.

ومن دون شك، فإنها تُعتبر أكثر سهولة وأمانًا مقارنة بكلمات المرور التقليدية.

منذ بداية هذا الابتكار، وضعت جوجل مفاتيح المرور كخيار إضافي لتسجيل الدخول لحساباتها، وهذا دون الاستغناء عن الوسائل الحالية مثل كلمات المرور والتحقق المزدوج.

استجابة للتعليقات الإيجابية التي وردت بعد تقديم دعم مفاتيح المرور، بدأت الشركة في الترويج لهذا الخيار بشكل أكبر، حيث تُظهر للمستخدمين توجيهات لإنشاء واستخدام مفاتيح المرور.

وأضافت جوجل أيضًا خاصية “تجاوز استخدام كلمة المرور حينما يمكن ذلك” ضمن إعدادات حساباتها، مما يعطي المستخدمين خيار استمرار استخدام كلمات المرور في الأماكن التي لا يتوفر بها هذا الدعم بعد.

للبدء باستخدام مفتاح المرور، سيتعين على المستخدم إعداد واحد على جهازه، ويمكن تنفيذ ذلك باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز PIN.

وبالنسبة للمستقبل, تؤكد جوجل أنها تدرك أن كلمات المرور لن تختفي بشكل كامل في الوقت القريب، لكنها تحث على الانتقال تدريجيًا نحو عالم يتسم بأمان أكبر من خلال استخدام مفاتيح المرور.