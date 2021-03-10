جوجل تستقطع ضرائب بنسبة 24% من صناع المحتوى في موقع يوتيوب لمصلحة الضرائب الأمريكية

بواسطة أحمد الفاضل

أعلنت إدارة موقع يوتيوب التابع لشركة جوجل الأمريكية لأول مرة نيتها استقطاع ضرائب من الأرباح التي يجنيها صناع المحتوى الذين يقيمون خارج الولايات المتحدة، وقالت شركة جوجل أنها ستقوم بإجراء بعض التغييرات في نظام المدفوعات بالنسبة لموقع يوتيوب، ولن يكون بإمكان صناع المحتوى ممن يقيمون خارج الولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من الأرباح في حالة عدم دفع الضرائب.

جوجل تستقطع ضرائب بنسبة 24% من صناع المحتوى في موقع يوتيوب لمصلحة الضرائب الأمريكية 2 10/3/2021 - 7:13 م

وشكل هذا القرار صدمة كبيرة بالنسبة لصناع المحتوى في جميع أنحاء العالم، وستفرض جوجل ضرائباً بنسبة 24% من قيمة أرباح اليوتيوب، وستذهب الضرائب لمصلحة الضرائب الأمريكية، وسيبدأ الموقع في فرض الضرائب ابتداءًً من شهر يونيو المقبل.

جوجل تستقطع ضرائب بنسبة 24% من صناع المحتوى في موقع يوتيوب لمصلحة الضرائب الأمريكية 1 10/3/2021 - 7:13 م

قد يهمك:

Avatar of أحمد الفاضل
أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


قد يعجبك أيضاً
تقنية

OnLeaks يظهر كيف ستبدوا هواتف Huawei P50 و Huawei P50 Pro

تقنية

شركة OPPO تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف الذكي Find X3 Pro 5G

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.