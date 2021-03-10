جوجل تستقطع ضرائب بنسبة 24% من صناع المحتوى في موقع يوتيوب لمصلحة الضرائب الأمريكية

أعلنت إدارة موقع يوتيوب التابع لشركة جوجل الأمريكية لأول مرة نيتها استقطاع ضرائب من الأرباح التي يجنيها صناع المحتوى الذين يقيمون خارج الولايات المتحدة، وقالت شركة جوجل أنها ستقوم بإجراء بعض التغييرات في نظام المدفوعات بالنسبة لموقع يوتيوب، ولن يكون بإمكان صناع المحتوى ممن يقيمون خارج الولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من الأرباح في حالة عدم دفع الضرائب.

وشكل هذا القرار صدمة كبيرة بالنسبة لصناع المحتوى في جميع أنحاء العالم، وستفرض جوجل ضرائباً بنسبة 24% من قيمة أرباح اليوتيوب، وستذهب الضرائب لمصلحة الضرائب الأمريكية، وسيبدأ الموقع في فرض الضرائب ابتداءًً من شهر يونيو المقبل.