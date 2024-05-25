جوجل تستثمر في شركة التجارة الإلكترونية الهندية فليبكارت

أعلنت شركة جوجل عن استثمار كبير في شركة التجارة الإلكترونية الهندية فليبكارت (Flipkart)، وذلك كجزء من جهودها لتوسيع نفوذها في الأسواق الناشئة، وخاصة الهند التي تعتبرها جوجل سوقًا رئيسية لاستثماراتها الاستراتيجية، يتزامن هذا الاستثمار مع جولة تمويل لفليبكارت بدأت عام 2023، وتهدف إلى جمع استثمارات بقيمة مليار دولار.

تفاصيل الصفقة والتعاون

الخدمات السحابية : بالإضافة إلى الاستثمار المالي، ستوفر جوجل لفليبكارت خدماتها السحابية كجزء من الصفقة، مما سيعزز البنية التحتية التكنولوجية لفليبكارت ويساهم في تحسين خدماتها.

: بالإضافة إلى الاستثمار المالي، ستوفر جوجل لفليبكارت خدماتها السحابية كجزء من الصفقة، مما سيعزز البنية التحتية التكنولوجية لفليبكارت ويساهم في تحسين خدماتها. تقدير القيمة السوقية: بعد الاستثمار الجديد، تُقدر القيمة السوقية لفليبكارت بنحو 36 مليار دولار، مما يرسخ مكانتها كواحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في الهند.

دور فليبكارت في السوق الهندية

حصتها في السوق : تستحوذ فليبكارت على نحو 48% من سوق التجارة الإلكترونية في الهند، حيث تخدم مئات الملايين من المستهلكين في المدن والبلدات الصغيرة عبر البلاد.

: تستحوذ فليبكارت على نحو 48% من سوق التجارة الإلكترونية في الهند، حيث تخدم مئات الملايين من المستهلكين في المدن والبلدات الصغيرة عبر البلاد. تنوع المنتجات : بدأت الشركة في عام 2007 كمتجر لبيع الكتب عبر الإنترنت، ثم توسعت لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات والأزياء والمنتجات المنزلية وغيرها.

: بدأت الشركة في عام 2007 كمتجر لبيع الكتب عبر الإنترنت، ثم توسعت لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات والأزياء والمنتجات المنزلية وغيرها. الشركات التابعة: تمتلك فليبكارت شركة الأزياء مينترا (Myntra)، مما يعزز حضورها في قطاع الأزياء.

المنافسة في السوق الهندية

شركات منافسة : تتنافس فليبكارت مع شركات أخرى مثل ريلاينس ريتيل (Reliance Retail) وأمازون الهند (Amazon India) وميشو (Meesho) بالإضافة إلى العديد من تطبيقات التجارة الإلكترونية الناشئة.

: تتنافس فليبكارت مع شركات أخرى مثل ريلاينس ريتيل (Reliance Retail) وأمازون الهند (Amazon India) وميشو (Meesho) بالإضافة إلى العديد من تطبيقات التجارة الإلكترونية الناشئة. ريلاينس ريتيل: تدير ريلاينس ريتيل أكبر سلسلة متاجر تجزئة في الهند وتسعى لزيادة حصتها في التجارة الإلكترونية، وقدرت قيمتها بنحو 100 مليار دولار بعد استثمار بقيمة 2 مليار دولار من مستثمرين مثل جهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة KKR الأمريكية العام الماضي.

توقعات النمو والتوسعات

سوق التجارة الإلكترونية في الهند : من المتوقع أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الهند إلى 133 مليار دولار بحلول العام المقبل، مما يعكس النمو السريع في هذا القطاع.

: من المتوقع أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الهند إلى 133 مليار دولار بحلول العام المقبل، مما يعكس النمو السريع في هذا القطاع. استثمارات جوجل في الهند: تخدم جوجل أكثر من نصف مليار شخص في الهند، وكانت قد أعلنت عن خطط لاستثمار 10 مليارات دولار في الشركات الهندية في عام 2020، ومنذ ذلك الحين، استثمرت جوجل نحو 5.5 مليارات دولار في شركتي الاتصالات جيو (Jio) وآيرتل (Airtel).

الشراكات والاستحواذات

وولمارت وفليبكارت: في عام 2018، استحوذت شركة وولمارت الأمريكية على حصة قدرها 77% في فليبكارت مقابل 16 مليار دولار، مما جعل وولمارت المالك الرئيسي للشركة حاليًا.

يمثل استثمار جوجل في فليبكارت خطوة استراتيجية لتعزيز وجودها في سوق التجارة الإلكترونية الهندية المتنامية، ومع دعم جوجل، يتوقع أن تواصل فليبكارت نموها وتوسيع خدماتها، مما يعزز مكانتها في مواجهة المنافسة الشديدة في هذا القطاع الحيوي.