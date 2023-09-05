جوجل ترفع أسعار هواتفها المنتظرة Google Pixel 8.. كم سيبلغ ثمنه؟

كشفت تسريبات حديثة، استعداد شركة جوجل لإطلاق هواتفها المنتظر بكسل 8 بأسعار مرتفعة نسبيا، بالمقارنة مع الإصدارات الموجودة حاليًا.

هاتف Google Pixel 8

ارتفاع في أسعار هواتف Google Pixel 8

ووفقًا للتسريب فإن جوجل ستطلق الإصدار الأساسي من هاتف بكسل 8، الذي يأتي بسعة 128 جيجابايت، بسعر يبلغ نحو 710 يورو في دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بهاتف بكسل 7 الذي يُباع بسعر يبدأ من 650 يورو.

وأما الإصدار الأعلى وهو بكسل 8 برو، فمن المرجح أن تبيعه بسعر يبدأ من نحو ألف يورو، في حين أن سعر هاتف بكسل 7 برو يبدأ من 900 يورو.

ذلك وأن السعر النهائي الذي يصل للمستهلكين، يتحدد في دول الاتحاد الأوروبي بعد إضافة ضريبة القيمة المُضافة إليه، والتي تبلغ 23%.

موعد إطلاق هواتف جوجل بكسل 8

من المنتظر أن تكشف الشركة الأمريكية عن هواتف Google Pixel 8 وجوجل بكسل 8 برو مطلع شهر أكتوبر المقبل بسعتي تخزين 128 و 256 جيجابايت، وستأتي بتحسينات متعددة في المواصفات الفنية، وستكون أولى الهواتف التي تحمل نظام أندرويد 14 الجديد.