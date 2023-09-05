تقنية

جوجل ترفع أسعار هواتفها المنتظرة Google Pixel 8.. كم سيبلغ ثمنه؟

محمد النجار

كشفت تسريبات حديثة، استعداد شركة جوجل لإطلاق هواتفها المنتظر بكسل 8 بأسعار مرتفعة نسبيا، بالمقارنة مع الإصدارات الموجودة حاليًا.

- صورة 1 - جوجل ترفع أسعار هواتفها المنتظرة Google Pixel 8.. كم سيبلغ ثمنه؟

هاتف Google Pixel 8

قد يهمك:

يوتيوب يدخل عالم الألعاب: إطلاق قسم Playables لتحويل تجربة المشاهدة إلى تفاعلية

جوجل تضيف مقاطع الفيديو إلى متجر بلاي مثل تيك توك.. يمكنك الآن مشاهدتها من خلاله

ارتفاع في أسعار هواتف Google Pixel 8

ووفقًا للتسريب فإن جوجل ستطلق الإصدار الأساسي من هاتف بكسل 8، الذي يأتي بسعة 128 جيجابايت، بسعر يبلغ نحو 710 يورو في دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بهاتف بكسل 7 الذي يُباع بسعر يبدأ من 650 يورو.

وأما الإصدار الأعلى وهو بكسل 8 برو، فمن المرجح أن تبيعه بسعر يبدأ من نحو ألف يورو، في حين أن سعر هاتف بكسل 7 برو يبدأ من 900 يورو.

ذلك وأن السعر النهائي الذي يصل للمستهلكين، يتحدد في دول الاتحاد الأوروبي بعد إضافة ضريبة القيمة المُضافة إليه، والتي تبلغ 23%.

موعد إطلاق هواتف جوجل بكسل 8

من المنتظر أن تكشف الشركة الأمريكية عن هواتف Google Pixel 8 وجوجل بكسل 8 برو مطلع شهر أكتوبر المقبل بسعتي تخزين 128 و 256 جيجابايت، وستأتي بتحسينات متعددة في المواصفات الفنية، وستكون أولى الهواتف التي تحمل نظام أندرويد 14 الجديد.

Avatar of محمد النجار
محمد النجار

تخرجت في كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أهوى الكتابة منذ الصغر، وعملت في بعض الصحف كجريدتي الوطن والوفد،، ولدي مهارات مثل: مهارات الكمبيوتر، والتدقيق اللغوي، وكتابة المحتوى بكل أنواعه، وحصلت على دورات في الكتابة، وبرامج التصميم والمونتاج.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات