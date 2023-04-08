جوجل ترسل نقود مجانية “عن طريق الخطأ” إلى بعض المستخدمين

تلقى بعض مستخدمي خدمة الدفع الإلكتروني Google Pay مبالغ نقدية مجانية تصل إلى 1,000 دولار أمريكي دون سابق إنذار، حسبما لاحظوا يوم الثلاثاء الماضي، وقد تساءل العديد منهم عن السبب وراء هذه المبالغ التي تم إيداعها في حساباتهم، ما دفعهم إلى مشاركة تجاربهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار أحد المستخدمين إلى أنه حصل على مبلغ يصل إلى 100 دولار في ستة مكافآت مختلفة مقابل تجربته لخدمة تحويل الأموال التي تطرحها Google Pay.

وفقًا لموقع Ars Technica، لاحظ مستخدمو خدمة الدفع الإلكتروني (جوجل باي) تلقيهم مبالغ نقدية مجانية تصل إلى 1,000 دولار أمريكي دون مقابل، ويبدو أن الشركة أفسدت برنامج المكافآت الذي يشبه برامج المكافآت الأخرى، والذي يسمح للمستخدمين بكسب خصومات مقابل استخدام الخدمة بشكل منتظم.

ومن المفترض أن تُوزَّع هذه المكافآت النقدية على موظفي الشركة مقابل تجربة “الاستخدام التجريبي” للمنتجات التي تم إنشاؤها من قبل المطورين، ولكنها بدلاً من ذلك تم إرسالها عشوائيًا إلى مجموعة من مستخدمي جوجل باي.

وأرسلت الشركة رسالة للمستخدمين الذين تلقوا تلك الأموال تقول فيها: “تلقيت هذه الرسالة الإلكترونية لأنه تم إيداع رصيد نقدي غير مقصود في حساب (جوجل باي) الخاص بك، وتم حل المشكلة منذ ذلك الحين وحيثما أمكن تم إلغاء الرصيد”.

ومن المفترض أن يتم إلغاء الأرصدة لأي شخص ترك النقود في حسابات (جوجل باي) الخاصة به، أما أولئك الذين سحبوا الأرصدة بسرعة، فقد حصلوا على المبالغ ولم تتمكن الشركة من إسترجاعها.