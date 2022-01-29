احذفها فورًا| جوجل تحظر 21 تطبيقًا خطيرًا على هواتف أندرويد

في تطور جديد كشفت تقارير أجنبية أن شركة جوجل العالمية، أقدمت على حظر مجموعة جديدة من تطبيقات أندرويد من متجرها الخاص جوجل بلاي، بعد تسببها في اختراق الهواتف وإحداثها أضرار بالغة، محذرة أكثر من 100 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، بضرورة وسرعة حذفها على الفور من هواتفهم دون تأجيل، حتى لا يتم إعطاء فرصة للمتسللين من اختراق الجوالات، ومن ثم إحداث فوضى في أي هاتف يتم إصابته.

جوجل تحذر من تطبيقات ضارة

ووفقًا للتقارير فقد كشفت جوجل أنها قامت مؤخرًا بإزالة 21 تطبيق أندرويد يحتوى على برامج ضارة يُطلق عليها اسم Dark Herring، واستطاعت خلال الشهور الماضية من اختراق ملايين الهواتف، الأمر الذي كلف الضحايا حتى الآن مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، بعد خداعهم بالاشتراك والتسجيل في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن، حيث يقوم الضحية بدفع ما يزيد عن 11 جنيه استرليني في الشهر مقابل لا شيء بسبب الاشتراكات الاحتيالية.

وينتشر محتالي Dark Herring ضمن تطبيقات أندرويد على جوجل بلاي، وينتهجون طرق خادعة تفرض من خلالها تلك الطرق الاحتيالية رسومًا على الضحية بمجرد تنزيل التطبيقات المخترقة، فيتم دفع الأموال مقابل الاشتراكات الوهمية عبر خدمة الدفع المباشر لشركة النقل DCB، بدلًا من محاولة تحصيل رسوم من بطاقة ائتمان أو خصم مرتبطة بمتجر بلاي، وإضافة تكلفة المحتوى الرقمي المشتراة عبر متجر بلاي إلى فاتورة شركة النقل الشهرية.

قائمة التطبيقات المحظورة