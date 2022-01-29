احذفها فورًا| جوجل تحظر 21 تطبيقًا خطيرًا على هواتف أندرويد

محمد فوزي

في تطور جديد كشفت تقارير أجنبية أن شركة جوجل العالمية، أقدمت على حظر مجموعة جديدة من تطبيقات أندرويد من متجرها الخاص جوجل بلاي، بعد تسببها في اختراق الهواتف وإحداثها أضرار بالغة، محذرة أكثر من 100 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، بضرورة وسرعة حذفها على الفور من هواتفهم دون تأجيل، حتى لا يتم إعطاء فرصة للمتسللين من اختراق الجوالات، ومن ثم إحداث فوضى في أي هاتف يتم إصابته.

احذفها فورًا| جوجل تحظر 21 تطبيقًا خطيرًا على هواتف أندرويد

جوجل تحذر من تطبيقات ضارة

ووفقًا للتقارير فقد كشفت جوجل أنها قامت مؤخرًا بإزالة 21 تطبيق أندرويد يحتوى على برامج ضارة يُطلق عليها اسم Dark Herring، واستطاعت خلال الشهور الماضية من اختراق ملايين الهواتف، الأمر الذي كلف الضحايا حتى الآن مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، بعد خداعهم بالاشتراك والتسجيل في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن، حيث يقوم الضحية بدفع ما يزيد عن 11 جنيه استرليني في الشهر مقابل لا شيء بسبب الاشتراكات الاحتيالية.

احذفها فورًا| جوجل تحظر 21 تطبيقًا خطيرًا على هواتف أندرويد 1 29/1/2022 - 6:35 م

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وينتشر محتالي Dark Herring ضمن تطبيقات أندرويد على جوجل بلاي، وينتهجون طرق خادعة تفرض من خلالها تلك الطرق الاحتيالية رسومًا على الضحية بمجرد تنزيل التطبيقات المخترقة، فيتم دفع الأموال مقابل الاشتراكات الوهمية عبر خدمة الدفع المباشر لشركة النقل DCB، بدلًا من محاولة تحصيل رسوم من بطاقة ائتمان أو خصم مرتبطة بمتجر بلاي، وإضافة تكلفة المحتوى الرقمي المشتراة عبر متجر بلاي إلى فاتورة شركة النقل الشهرية.

احذفها فورًا| جوجل تحظر 21 تطبيقًا خطيرًا على هواتف أندرويد 2 29/1/2022 - 6:35 م
احذفها فورًا| جوجل تحظر 21 تطبيقًا خطيرًا على هواتف أندرويد

قائمة التطبيقات المحظورة

  • Smashex
  • Upgradem
  • Stream HD
  • Vidly Vibe
  • Cast It
  • My Translator Pro
  • New Mobile Games StreamCast Pro
  • Ultra Stream
  • Photograph Labs Pro
  • VideoProj Lab
  • Drive Simulator
  • Speedy Cars – Final Lap
  • Football Legends
  • Football HERO 2021
  • Grand Mafia Auto Offroad Jeep Simulator
  • Smashex Pro
  • Racing City
  • Connectool
  • City Bus Simulator 2
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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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تعليق 1
  1. عيون من زجاج يقول

    لا بأس