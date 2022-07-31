جوجل تحذف 28 تطبيقا وأهم تلك التطبيقات التي تم حذفها

من المعروف أن شركة جوجل العملاقة تحرص دائمًا على تقديم خدمات متعددة ومتنوعة لمستخدميها وبشكل مستمر، وكان من أهم تلك الخدمات والتي يبحث عنها الجميع خدمة استرجاع الأرقام المحذوفة والتي تتم عبر الفيس بوك أو استخدام الماسنجر أو بواسطة جوجل كلها وسائل وطرق وفرتها شركة جوجل، كما توفر لك جوجل عبر متجرها الشهير جوجل بلاي Google play مجموعة كبيرة ومتنوعة من التطبيقات مما دفع الجميع إلى تنزيل متجر play للاستفادة من خدماته، تطبيقات جوجل متعددة ومتنوعة مهمتها الأساسية تصب دائمًا في مصلحة المستخدم.

ولكن تم مؤخرًا إكتشاف بعض التطبيقات الخبيثة والضارة، فوفقًا لصحيفة express البريطانية أن شركة التكنولوجيا العملاقة جوجل قد قامت بإزالة مجموعة أخرى كبيرة من تطبيقات الأندرويد الشهيرة والضارة بعد مرور فقط اسبوع واحد من حظرها ل50 تطبيقًا ضخمًا من متجرها الشهير جوجل بلاي.

جوجل تحذف 28 تطبيقًا شهيرًا من متجرها

شركة جوجل الأمريكية تقوم بحظر أكثر من 28 تطبيقًا من أشهر تطبيقات أندرويد، الخطير في الأمر أن بعض هذه التطبيقات قد حازت على أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل، وفقًا لصحيفة اكسبريس البريطانية الشهيرة أن شركة جوجل العملاقة قامت بإزالة بعض تطبيقات أندرويد الضارة بعد مرور اسبوع واحد من قيامها بحظر نحو 50 تطبيقًا شهيرًا من متجرها جوجل بلاي Google play، وأوضحت أن هذه التطبيقات ملئية بالعديد من الإعلانات المتسللة، كما أنها تضم فيروس الجوكر Joker الضار والخبيث، الذي بمجرد تنزيله يقوم بتثبيت برامج تجسس مخفية وقد يقوم بتسجيل المستخدمين دون علمهم في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن.

أهم التطبيقات التي تم حذفها من جوجل بلاي

اكتشفت جوجل بلاي الكثير من التطبيقات الضارة والفاسدة فإذا قمت بتثبيتها على جهازك فيفضل حذفها على الفور قبل أن تضر جهازك ومن هذه التطبيقات:-