كيف تحصل على جواهر فري فاير من تطبيق Pubstar من متجر جوجل بلاي للاندرويد

بالطبع كلما كان التطبيق الذي تستخدمونه للحصول على جواهر فري فاير مُخصص لتجميع العملات واستخدامها في الحصول على العديد من عناصر الألعاب كان هذا أمرًا جيدًا وموفرًا للوقت، وهذا ما سوف نجده بالفعل مع تطبيق Pubstar الذي تستطيعون من خلاله تجميع النقاط والكوينز وبالتالي استبدالها من أجل اقتناء السكنات والأسلحة والماس الخاص بلعبة فري فاير، ولكن يبقى السؤال هنا وهو كيفية تجميع مثل تلك النقاط وهل هناك مهام صعبة للقيام بذلك كل ذلك سوف نوضحه لكم فيما يلي.

مهام تطبيق Pubstar

هذا التطبيق يعتمد على بعض المهام التي يعشقها الجميع مثل لعب الألعاب ولديه لعبة شيقة وممتعة تٌسمى Princess Rush، وكلما تقدمت في مستوياتها كلما حصلت على فرص أكبر لتجميع النقاط كذلك هناك لعبة أخرى تقتضي منا تكملة الصور بالقطع المناسبة لها، وسوف تجد تلك الصور لشخصيات من الألعاب وعلى رأسها لعبة فري فاير التي نسعى للحصول على جواهرها.

ويُمكنكم كذلك شحن جواهر فري فاير من هذا التطبيق عن طريق ممارسة مجموعة أخرى من الألعاب المُسلية هذا إلى جانب العديد من الجوائز والمكافآت، كلما قمتم بفتح التطبيق واستخدامه ومشاهدة الإعلانات المُرفقة به كل هذا سوف يجعلكم تقوموا بتجميع أكبر قدر ممكن من النقاط.

لتحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي للاندرويد، سيكون عليكم الضغط على هذا الرابط هنا لينقلكم إلى صفحته على المتجر وبالتالي تحميله وتثبيته على جوالتكم.

يتميز التطبيق بأنه ذو سمعة طيبة جعلته يتم تحميله أكثر من مليون مرة من المتجر هذا إلى جانب أن آخر مرة تم تحديثه فيها كان في شهر ديسمبر الماضي أي مُنذ أربعة أشهر تقريبًا، كما أن حجم التنزيل الخاص به هو 28 ميجا بايت مما يجعله خيار جيد للجميع خاصة أولئك الذي لا يمتلكون هواتف ذات سعة كبيرة أو الذين يُعانون من ضعف شبكات الإنترنت لديهم، وهذا يجعله خيار جيد كذلك لشحن جواهر فري فاير خاصة أننا قد نحتاج لقضاء أوقات طويلة عليه لتحقيق نقاط كثيرة نستطيع تحويلها لجواهر بقي أن نذكر أننا نحتاج إلى نظام أندرويد إصدار 5 أو أعلى لكي يعمل معنا بشكل جيد.