جوال iphone 13 Mini تصميم رائع ومواصفات غير متوقعة

نجحت شركة آبل الأمريكية من تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة خاصة بفئة هواتف الأيفون بجميع إصداراتها، واليوم من خلال مقالنا سنتعرف على مواصفات هاتف iphone 13 Mini، حيث أطلقت الشركة سلسلة هواتف ايفون 13 من أربع إصدارات مختلفة، ومع كل إصدار جديد خاص بتلك الفئة الأشهر عالمياً ومحلياً يحرص مستخدمي الهواتف الذكية على معرفة سعر ومواصفات النسخة الجديدة، خاصة وأن الشركة تحرص على إضافة مزيد من الإمكانيات التي تتناسب مع الجيل الحالي مع كل إصدار جديد الأمر الذي جعلها تتربع على قمة شركات إنتاج الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة.

مواصفات هاتف iphone 13 Mini

نوضح فيما يلي المواصفات الرئيسية الخاصة بالهاتف:

يأتي بحجم شاشة من نوع XDR OLED تصل إلى 5.4 بوصة مع تحقيق دقة FHD+ عالية الجودة.

أما عن الكاميرات فقد تم توفير كاميرا خلفية 12+12 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا السيلفي الأمامية 12 ميجا بيكسل.

معالج الهاتف من النوع الحديث المعروف ب A15 Bionic، سداسي النواة/5nm.

أما عن الذاكرة الداخلية للجهاز فقد تم إصداره بثلاث نسخ 512/256/128 ورامات داخلية 6 رامات لتحقيق معدل أداء مناسب.

تم إطلاق الهاتف بنظام تشغيل iOS 15.

بطارية الهاتف لا يتم إخراجها ومزودة بشاحن تبلغ قوته 20 واط.

مميزات هاتف iphone 13 Mini

تم تصنيع جوال ايفون 13 بتصميم رائع بواسطة أفخم الخامات الخاصة بالهواتف الجوالة وتم إطلاقه بخمس ألوان مختلفة لتناسب جميع الأذواق.

بجودة عالية الدقة وبلس فل إتش دي تم إطلاق الهاتف بشاشة وصل حجمها إلى 5.4″ أوليد بسطوع ممتاز.

يستطيع الهاتف مقاومة الماء لمدة لا تتجاوز النصف ساعة تحت ماء بعمق 6 أمتار، إلى جانب توفير إمكانية مقاومة الغبار.

إمكانية تزويد الهاتف بشريحتي اتصال مع ميزة شبكات الجيل الخامس.

أقوى أداء مقدم من الكاميرات الخلفية والأمامية كما تعودنا من شركة آبل.

تم إطلاق الهاتف بطبقة حماية عالية على الشاشة لحمايتها من الصدمات والخدوش.

بجودة تصل إلى 4K يمكنكم الحصول على فيديو عالي الجودة بواسطة الكاميرا الخلفية أو الكاميرا الأمامية.

صوت خرافي من خلال سماعات ستيريو.

مع نظام التشغيل للهاتف يمكن الحصول على أقوى أداء خاص باللعب الثقيلة والعديد من المهام في وقت واحد.

بطارية الهاتف تدعم الشحن اللاسلكي متوفر شحن سريع، وفيما يخص المدة الزمنية فهو مناسب للاستخدام اليومي إلى حد ما.

علبة هاتف iphone 13 Mini

تتضمن العلبة الخاصة بالهاتف ما يلي: