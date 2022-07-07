جوال Huawei Nova Y90 الجديد مواصفات متطورة وسعر مفاجئ

أعلنت شركة هواوي للهواتف مؤخرًا عن إطلاقها لجوال جديد Huawei Nova Y90 لينضم إلى السلسة الشهيرة Nova، ويأتي هذا الهاتف بمواصفات جديدة ومتطورة عن أي جوال آخر، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل عن إمكاناته وشكله الخارجي ومميزاته وعيوبه وألوانه وأسعاره في الأسواق في السطور الآتية.

مواصفات جوال Huawei Nova y90

الجهاز ثماني النواة.

نظام التشغيل الخاص به EMUI 12.

معدل الرامات: ثمانية جيجا رام.

دقة الشاشة FHD، ومعدلها 6.7 بوصة.

كاميرا أمامية دقتها MP8.

كاميرا خلفية رباعية

مصنوع من الأطراف والخلف من البلاستيك، ووجهته الأمامية من الزجاج.

مزود بحساس بصمة مع زر الطاقة، وحساسة بصمة وجه.

تصل سعة البطارية إلى 5000 م أمبير وهي كبيرة الحجم وغير قابلة للإزالة، كما أنها تدعم سرعة الشحن.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني للاتصالات حتى الجيل الرابع.

ذاكرة تخزين عالية تغني عن استخدام كارت ميموري، بالإضافة إلى الذاكرة العشوائية.

قوة فلاش ضوئي قوي، وسماعات خارجية واضحة وصوتها أقوى عدة مرات لمشاهدة المباريات والمسلسلات بشكل وصوت أفضل.

الهاتف يتوفر بعدة ألوان وهي: أسود قاتم، أخضر زمردي، أبيض لؤلؤي، أزرق كريستالي.

كاميرا جوال Huawei Nova Y90

الكاميرا الخلفية الأولى: دقتها 50 Mp، وعدسة عريضة فتحتها f/1.8.

الكاميرا الثانية: دقتها 2MP وعدسة فتحتها f/2.4 وتختص بتصوير ماكرو.

الكاميرا الثالثة: دقتها 2mp، وعدسة فتحتها f/2.4 وتختص بخاصية العزل.

كاميرا السيلفي: دقتها 8mp، وعدسة فتحتها f/2.0.

جودة تصوير فيديو: جودتها fhd معدل التقاطها في الثانية 30 إطار.

مميزات جوال هواوي Y90

بطارية تعمل لأطول فترة، لأن قوة الشحن بها تصل إلى 40 واط.

منفذ الـ USB الخاص به حديث.

به منفذ لسماعات الأذن يبلغ سعته 3.5 مم.

محتويات العبوة

هاتف هواوي نوفا Y90.

اسكرينا.

سلك USB.

دليل للمستخدم.

ضمان للهاتف.

جراب شفاف.

دبوس معدني.

عيوب جوال هواوي نوفا Y90