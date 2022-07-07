جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova Y70 Plus يأتي مدعوماً بـ معالج Kirin 710A وبطارية ضخمة سعتها 6000 ميلي أمبير ومزايا اُخرى

جاء جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova Y70 Plus والذي تم الإعلان عنه قبل فترة من الآن مدعوماً بمعالج من نوع Kirin 710A، بالإضافة إلى بطارية ضخمة سعتها 6000 ميلي أمبير بقوة 22.5 واط، وسيكون جوال هواوي الجديد 2022 متاحاً بـ الألوان الأسود والأزرق والأبيض، ويبلغ طول الهاتف 168.3 مم وعرضه 77.7 مم وسُمكه 9 مم، فيما يأتي وزنه 199 غرام، وتأتي شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع مدعومة في جوال هواوي الجديد 2022.

جوال هواوي الجديد 2022 أهم المواصفات والمميزات:

تمكنت شركة Huawei من بناء قاعدة ضخمة من عُشاق الهواتف الذكية، ولكن جوال هواوي الجديد 2022 جاء بمواصفات متواضعة نوعاً وهي كالآتي:

تبلغ سرعة الأنترنت في شبكة 3G حتى 42 ميجا بايت، وفي شبكة 4G حتى 400 ميجا بايت.

يدعم الجوال منافذ لشريحتي اتصال ونوعها نانو سيم.

يدعم الجوال منافذ لشريحتي اتصال ونوعها نانو سيم. الشاشة في هاتف Huawei Nova Y70 Plus من نوع IPS LCD بدقة تبلغ 720×1600 بكسل +HD، وتدعم الشاشة عدة وظائف مثل الوضع الليلي وحماية العين و16مليون لون.

دقة تصنيع المعالج 14 نانو متر وهو ثماني النواة بالترددات التالية: رباعي النواة 2.0 جيجا هرتز، رباعي النواة 1.7 جيجا هرتز.

يدعم جوال هواوي الجديد 2022 الجديد نظام تشغيل اندرويد11 باﻹضافة إلى واجهة مستخدم EMUI 12.

الجديد نظام تشغيل اندرويد11 باﻹضافة إلى واجهة مستخدم EMUI 12. أهم وسائل الحماية في الجهاز مستشعر البصمة والتعرف على الوجه والرقم السري ورسم النمط وكلمة السر.

على ظهر الهاتف يوجد ثلاث كاميرات خلفية الأولى رئيسة بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية زاوية واسعة بدقة 5 ميجا بكسل، والثالثة لعزل الخلفية بدقة 2 ميجا بكسل.

يدعم جوال هواوي الجديد 2022 مستشعرات التقارب والبوصلة والتسارع.

مستشعرات التقارب والبوصلة والتسارع. يدعم الجهاز تقنية تقنية NFC ومنفذ USB ومنفذ USB Type-C 2.0، والسماعات الخارجية.

جوال هواوي الجديد 2022 عيوب ومساوئ Nova Y70 Plus

شاشة لهاتف لا تدعم معدل تحديث 90 هرتز. لا يمكن تصوير الفيديو بدقة 4K. جوال هواوي الجديد 2022 لا يدعم بمستشعر الجيروسكوب. خدمات جوجل غير مدعومة في هاتف هاتف هواوي نوفا واي 70 بلس الجديد.

جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova Y70 Plus (الشاشة)

نوعها IPS LCD حجمها 6.75 انش دقتها 1600×720 بكسل FHD كثافة البيكسلات فيها 260 بكسل في كل إنش أبعادها 20.6:9

جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova Y70 Plus (المعالج)

نوعه Kirin 710A المعمارية 14 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة Mali-G51 MP4 الرامات 4 GB ذاكرة التخزين الداخلية 128 GB الذاكرة الخارجية يدعم نظام التشغيل اندرويد 11

جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova Y70 Plus (الكاميرا)

الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 48 MB الكاميرا (2) 5 MB الكاميرا (3) 2 MB الكاميرا الأمامية 8 MB

جوال هواوي الجديد 2022 2022 Huawei Nova Y70 Plus (الشحن والبطارية)

الشحن 22.5 واط نوعها ليثيوم بو سعتها 6000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة

جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova Y70 Plus (سعر)

سعره في السعودية 1140 ريال سعره في المغرب 3000 درهم سعره في مصر 5700 جنيه سعره في الجزائر 44500 دينار سعره في أنحاء العالم 305 دولار أمريكي

حوالات أُخرى:

الإعلان عن جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Mate Xs 2 متوافر ب 3 نسخ بسعر 1970 دولار أمريكي للنسخة الأقوى