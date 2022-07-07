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جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova Y70 Plus يأتي مدعوماً بـ معالج Kirin 710A وبطارية ضخمة سعتها 6000 ميلي أمبير ومزايا اُخرى

نعيم الشامي

جاء جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova Y70 Plus والذي تم الإعلان عنه قبل فترة من الآن مدعوماً بمعالج من نوع Kirin 710A، بالإضافة إلى بطارية ضخمة سعتها 6000 ميلي أمبير بقوة 22.5 واط، وسيكون جوال هواوي الجديد 2022 متاحاً بـ الألوان الأسود والأزرق والأبيض، ويبلغ طول الهاتف 168.3 مم وعرضه 77.7 مم وسُمكه 9 مم، فيما يأتي وزنه 199 غرام، وتأتي شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع مدعومة في جوال هواوي الجديد 2022.

جوال هواوي الجديد 2022

جوال هواوي الجديد 2022 أهم المواصفات والمميزات:

تمكنت شركة Huawei من بناء قاعدة ضخمة من عُشاق الهواتف الذكية، ولكن جوال هواوي الجديد 2022 جاء بمواصفات متواضعة نوعاً وهي كالآتي:

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جوال هواوي الجديد 2022

  • تبلغ سرعة الأنترنت في شبكة 3G حتى 42 ميجا بايت، وفي شبكة 4G حتى 400 ميجا بايت.
    يدعم الجوال منافذ لشريحتي اتصال ونوعها نانو سيم.
  • الشاشة في هاتف Huawei Nova Y70 Plus من نوع IPS LCD بدقة تبلغ 720×1600 بكسل +HD، وتدعم الشاشة عدة وظائف مثل الوضع الليلي وحماية العين و16مليون لون.
  • دقة تصنيع المعالج 14 نانو متر وهو ثماني النواة بالترددات التالية: رباعي النواة 2.0 جيجا هرتز، رباعي النواة 1.7 جيجا هرتز.جوال هواوي الجديد 2022
  • يدعم جوال هواوي الجديد 2022 الجديد نظام تشغيل اندرويد11 باﻹضافة إلى واجهة مستخدم EMUI 12.
  • أهم وسائل الحماية في الجهاز مستشعر البصمة والتعرف على الوجه والرقم السري ورسم النمط وكلمة السر.
  • على ظهر الهاتف يوجد ثلاث كاميرات خلفية الأولى رئيسة بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية زاوية واسعة بدقة 5 ميجا بكسل، والثالثة لعزل الخلفية بدقة 2 ميجا بكسل.
  • يدعم جوال هواوي الجديد 2022 مستشعرات التقارب والبوصلة والتسارع.
  • يدعم الجهاز تقنية تقنية NFC ومنفذ USB ومنفذ USB Type-C 2.0، والسماعات الخارجية.

أعلنت شركة هواوي عن جوال هواوي الجديد 2022

جوال هواوي الجديد 2022 عيوب ومساوئ Nova Y70 Plus

  1. شاشة لهاتف لا تدعم معدل تحديث 90 هرتز.
  2. لا يمكن تصوير الفيديو بدقة 4K.
  3. جوال هواوي الجديد 2022 لا يدعم بمستشعر الجيروسكوب.
  4. خدمات جوجل غير مدعومة في هاتف هاتف هواوي نوفا واي 70 بلس الجديد.

يُصنف جوال هواوي الجديد 2022 ضمن الفئة المتوسطة

جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova Y70 Plus (الشاشة)

نوعها IPS LCD
حجمها 6.75 انش
دقتها 1600×720 بكسل FHD
كثافة البيكسلات فيها 260 بكسل في كل إنش
أبعادها 20.6:9

جوال هواوي الجديد 2022

جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova Y70 Plus (المعالج)

نوعه Kirin 710A
المعمارية 14 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة Mali-G51 MP4
الرامات 4 GB
ذاكرة التخزين الداخلية  128 GB
الذاكرة الخارجية يدعم
نظام التشغيل اندرويد 11

جوال هواوي الجديد 2022

جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova Y70 Plus (الكاميرا)

الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 48 MB
الكاميرا (2) 5  MB
الكاميرا (3) 2 MB
الكاميرا الأمامية 8 MB

كاميرا جوال هواوي الجديد 2022

جوال هواوي الجديد 2022 2022 Huawei Nova Y70 Plus (الشحن والبطارية)

الشحن 22.5 واط
نوعها ليثيوم بو
سعتها 6000 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

جوال هواوي الجديد 2022

جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova Y70 Plus (سعر)

سعره في السعودية 1140 ريال
سعره في المغرب 3000 درهم
سعره في مصر  5700 جنيه
سعره في الجزائر 44500 دينار
سعره في أنحاء العالم 305 دولار أمريكي

جوال هواوي الجديد 2022

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جوال هواوي الجديد 2022

نعيم الشامي

مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين
كاتب في موقع نجوم مصرية ومواقع أُخرى.


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