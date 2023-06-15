جوال سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا بخصم 24% في السعودية

تشتهر Samsung بسلسلة S الرائدة، وتوفر وظائف وميزات في الهواتف الذكية التي تنافس، إن لم تتجاوز، ما تقدمه أجهزة iPhone من Apple.

هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra الجديد، موديل 2023، مزود بكاميرا 200 ميجابكسل وكاميرا زوم بريسكوب، وهي ميزة رائدة في مجال التصوير، قادرة على تصوير الأشياء من مسافات طويلة جدًا بجودة عالية جدًا، سطوع الشاشة وسلس في الأداء بفضل معالج كوالكوم.

وصل هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra إلى منصة أمازون السعودية، بخصم 24٪ على السعر الأصلي، ولا يتعدى سعره 3969 ريالًا سعوديًا عند طرحه للبيع، مقارنة بـ 5199 ريالًا سعوديًا من قبل، وبسعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة 8 جيجا بايت من الذاكرة.

مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra

مزود بشاشة AMOLED 2X ديناميكية مقاس 6.8 بوصة، دقة 1440 × 3088 بكسل، كثافة 500 بكسل لكل بوصة، سطوع قياسي 1200 شمعة، معدل تحديث 120 هرتز، HDR10 +، نسبة الشاشة إلى الجسم 89.9٪، والزجاج الواقي يأتي من زجاج Corning Gorilla فيكتوس 2.

الهاتف مزود بوحدة معالجة مركزية Qualcomm، وشرائح الجيل الثامن من Snapdragon SM8550-AC، ودقة 4 نانومتر، وثماني النواة، وتردد ميقاتي 3.36 جيجا هرتز، وشريحة معالجة رسومات Adreno 740، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت أو 12 جيجا بايت وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت ROM أو 1 تيرابايت.

يتميز الجهاز بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية، ومستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مع PDAF متعدد الاتجاهات، وضبط تلقائي للصورة بالليزر، وتقنية OIS، وكاميرا زووم 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 10x وزوم ثنائي البكسل PDAF، وإمكانيات OIS ، و 10 أخرى عدسة تليفوتوغرافي ميجابكسل مع زووم بصري 3x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع فيديو Dual Pixel PDAF, Super Steady video.